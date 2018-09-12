За добу у Києві двічі палали автомобілі



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Пожежі сталися у Голосіївському та Шевченківському районах

Протягом минулої доби столичні вогнеборці двічі виїжджали на гасіння пожеж в автомобілях.

Про це повідомляє прес-служба Головного управління ДСНС у Києві.

Перший виклик до оперативно-координаційного центру Головного управління ДСНС України у Києві надійшов 11 вересня о 21:52. На узбіччі проїжджої частини дороги на вул. Голосіївській, 11, що у Голосіївському районі столиці, в салоні автомобіля Honda Accord виникла пожежа.

До місця виклику негайно було направлено рятувальників 8-Державної пожежно-рятувальної частини, які після прибуття одразу ж приступили до гасіння пожежі. О 22:07 вогнеборці ліквідували пожежу.

Внаслідок займання згоріла внутрішня обшивка заднього сидіння.

Наступний виклик до Служби порятунку «101» надійшов 12 вересня о 03:16. У дворі 16-поверхового житлового будинку на вул. Бакинській, 37-Г, що у Шевченківському районі столиці, в автомобілі Daewoo Matiz виникла пожежа.

На місце події прибули вогнеборці 7-Державної пожежно-рятувальної частини та приступили до гасіння пожежі. О 03:54 пожежу було ліквідовано.

Внаслідок пожежі пошкоджено моторний відсік, салон та лакофарбове покриття автомобіля. Крім того, в поруч припаркованому автомобілі Volkswagen Polo пошкоджено задній бампер.

Причини виникнення обох пожеж з’ясовуються.

Постраждалих немає.