На проспекті Перемоги сталася ДТП з постраждалими
-
Розсилка
Фото: dtp.kiev.ua
ДТП на проспекті Перемоги
Під Повітрофлотським шляхопроводом зіткнулися дві автівки і мотоцикл
Сьогодні, 1 червня, у Києві на проспекті Перемоги біля Повітрофлотського шляхопроводу сталася ДТП: зіткнулися автомобілі Ford, Volkswagen і мотоцикл BMW.
Про це повідомляє dtp.kiev.ua.
За попередніми даними, водій Volkswagen проїхав на червоне світло світлофора, не пропустивши Ford. Від удару Ford відкинуло на мотоцикл.
Водія мотоцикла з травмами середньої тяжкості забрала «швидка».
На місці працює поліція.
Як повідомлялося, у ніч на п’ятницю, 1 червня, в Києві на Кільцевій дорозі, біля шпалерного ринку фура Renault збила пішохода.
А вранці 1 червня на вулиці Щербаківського вантажівка збила одразу двох пішоходів.