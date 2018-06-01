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    На проспекті Перемоги сталася ДТП з постраждалими

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    ДТП на проспекті Перемоги - На проспекті Перемоги сталася ДТП з постраждалими
    Фото: dtp.kiev.ua
    ДТП на проспекті Перемоги

    Під Повітрофлотським шляхопроводом зіткнулися дві автівки і мотоцикл

    Сьогодні, 1 червня, у Києві на проспекті Перемоги біля Повітрофлотського шляхопроводу сталася ДТП: зіткнулися автомобілі Ford, Volkswagen і мотоцикл BMW.

    Про це повідомляє dtp.kiev.ua.

    За попередніми даними, водій Volkswagen проїхав на червоне світло світлофора, не пропустивши Ford. Від удару Ford відкинуло на мотоцикл.

    Водія мотоцикла з травмами середньої тяжкості забрала «швидка».

    На місці працює поліція.

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    На проспекті Перемоги сталася ДТП з постраждалими
    На проспекті Перемоги сталася ДТП з постраждалими
    На проспекті Перемоги сталася ДТП з постраждалими
    На проспекті Перемоги сталася ДТП з постраждалими
    На проспекті Перемоги сталася ДТП з постраждалими
    На проспекті Перемоги сталася ДТП з постраждалими

    Як повідомлялося, у ніч на п’ятницю, 1 червня, в Києві на Кільцевій дорозі, біля шпалерного ринку фура Renault збила пішохода.

    А вранці 1 червня на вулиці Щербаківського вантажівка збила одразу двох пішоходів.

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