На проспекті Правди горіла багатоповерхівка
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Розсилка
Пожежа сталася в одній із квартир на першому поверсі
У четвер, 18 квітня, о 22:01 до Служби порятунку 101 надійшло повідомлення про пожежу, яка виникла у 12-поверховому житловому будинку на пр. Правди, 98, в одній із квартир на 1-му поверсі. Про це повідомляє прес-служба Головного управління ДСНС у Києві.
На місце події прибули рятувальники 7-ї Державної пожежно-рятувальної частини. По прибуттю було встановлено, що займання виникло в кімнаті на площі 2 кв. м. О 22:42 бійці ліквідували пожежу.
Внаслідок займання згоріли меблі, пошкоджено особисті речі, закопчено стіни та стеля.
Загиблих та травмованих немає.
Причини виникнення пожежі наразі з'ясовуються.
Нагадаємо, в ніч на четвер, 18 квітня, в Шевченківському районі столиці сталася масштабна пожежа: загорівся дах житлового будинку по вулиці Древлянська (колишня Якіра), 20/2. Мешканців терміново евакуювали з квартир.