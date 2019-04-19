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    Новини

    На проспекті Правди горіла багатоповерхівка

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    На проспекті Правди горіла багатоповерхівка

    Пожежа сталася в одній із квартир на першому поверсі

    У четвер, 18 квітня, о 22:01 до Служби порятунку 101 надійшло повідомлення про пожежу, яка виникла у 12-поверховому житловому будинку на пр. Правди, 98, в одній із квартир на 1-му поверсі. Про це повідомляє прес-служба Головного управління ДСНС у Києві.

    На місце події прибули рятувальники 7-ї Державної пожежно-рятувальної частини. По прибуттю було встановлено, що займання виникло в кімнаті на площі 2 кв. м. О 22:42 бійці ліквідували пожежу.

    Внаслідок займання згоріли меблі, пошкоджено особисті речі, закопчено стіни та стеля. 

    Загиблих та травмованих немає.

    Причини виникнення пожежі наразі з'ясовуються.

    Нагадаємо, в ніч на четвер, 18 квітня, в Шевченківському районі столиці сталася масштабна пожежа: загорівся дах житлового будинку по вулиці Древлянська (колишня Якіра), 20/2. Мешканців терміново евакуювали з квартир.

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