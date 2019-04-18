Вночі на Лук’янівці палав будинок: частина мешканців залишилася без житла (фото, відео)



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Фото: Інформатор

З вогнем боролися 12 одиниць пожежної техніки та 50 чоловік особового складу

В ніч на четвер, 18 квітня, в Шевченківському районі столиці сталася масштабна пожежа: загорівся дах житлового будинку по вулиці Древлянська (колишня Якіра), 20/2. Мешканців терміново евакуювали з квартир.

На місце події виїхали рятувальники і медики. Про це повідомляє Інформатор.

Попередньо, полум'я спалахнуло на горищі 4-поверхового житлового будинку. Через дерев'яне перекриття вогонь швидко поширився і досяг площі в 200 квадратних метрів. Частина даху над одним з під'їздів згоріла і обвалилася. Рятувальники боролися з вогнем як з землі, так і за допомогою пожежної вишки.

Кілька прилеглих вулиць перекрила поліція.

Загоряння ліквідували за допомогою 12 одиниць пожежної техніки та 50 чоловік особового складу.

Завдяки своєчасній евакуації обійшлося без постраждалих.

Вогонь гасили близько години і о 00:50 ліквідували полум'я.

За словами мешканців будинку, причиною пожежі могла стати несправна проводка. Люди кажуть, що у них вже більше тижня існують проблеми з електрикою: у когось напруга нижче 220 вольт, а у когось значно вище норми.

Точні причини загоряння встановить експертиза. А мешканцям кількох квартир доведеться шукати нове житло.

Нагадаємо, у Києві згорів мікроавтобус. Ford спалахнув у дворі одного з будинків на вулиці Бойченка.