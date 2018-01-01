На Русанівці два таксиста зіткнулися на пустій дорозі
- Сьогодні, 06:55
-
Розсилка
Фото: Інформатор
ДТП на Русанівці
У Києві сталося ДТП за участю двох автомобілів таксі
Уночі 26 січня, близько 02:00, на столичній Русанівці таксисти не поділили дорогу.
По Русанівській набережній обидва автомобілі їхали в бік метро Лівобережна. Chevrolet Aveo спробував розвернутися. Але не розрахував і врізався в Dacia Logan.
Обидва авто з наклейками служб таксі. Dacia Logan зі знаками служби Uber. На Chevrolet наклейки Non-Stop Taxi.
У Chevrolet постраждала 24-річна дівчина. Її з незначними травмами забрала швидка. На місці також працювали патрульні.
Джерело: Информатор