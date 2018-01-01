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    На Русанівці два таксиста зіткнулися на пустій дорозі

    У Києві сталося ДТП за участю двох автомобілів таксі
    Уночі 26 січня, близько 02:00, на столичній Русанівці таксисти не поділили дорогу.  По Русанівській набережній обидва автомобілі їхали в бік метро Лівобережна. Chevrolet Aveo спробував розвернутися. Але не розрахував і врізався в Dacia Logan. Обидва авто з наклейками служб таксі. Dacia Logan зі знаками служби Uber. На Chevrolet наклейки
    • Сьогодні, 06:55
    • Розсилка
    ДТП на Русанівці
    Фото: Інформатор
    ДТП на Русанівці

    У Києві сталося ДТП за участю двох автомобілів таксі

    Уночі 26 січня, близько 02:00, на столичній Русанівці таксисти не поділили дорогу. 

    По Русанівській набережній обидва автомобілі їхали в бік метро Лівобережна. Chevrolet Aveo спробував розвернутися. Але не розрахував і врізався в Dacia Logan.

    Обидва авто з наклейками служб таксі. Dacia Logan зі знаками служби Uber. На Chevrolet наклейки Non-Stop Taxi.

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    На Русанівці два таксиста зіткнулися на пустій дорозі
    На Русанівці два таксиста зіткнулися на пустій дорозі
    На Русанівці два таксиста зіткнулися на пустій дорозі

    У Chevrolet постраждала 24-річна дівчина. Її з незначними травмами забрала швидка. На місці також працювали патрульні.

    Джерело: Информатор

    таксі ДТП Київ Uber
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