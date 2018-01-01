На Русанівці два таксиста зіткнулися на пустій дорозі

У Києві сталося ДТП за участю двох автомобілів таксі

Уночі 26 січня, близько 02:00, на столичній Русанівці таксисти не поділили дорогу. По Русанівській набережній обидва автомобілі їхали в бік метро Лівобережна. Chevrolet Aveo спробував розвернутися. Але не розрахував і врізався в Dacia Logan. Обидва авто з наклейками служб таксі. Dacia Logan зі знаками служби Uber. На Chevrolet наклейки



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Фото: Інформатор ДТП на Русанівці

У Києві сталося ДТП за участю двох автомобілів таксі

Уночі 26 січня, близько 02:00, на столичній Русанівці таксисти не поділили дорогу.

По Русанівській набережній обидва автомобілі їхали в бік метро Лівобережна. Chevrolet Aveo спробував розвернутися. Але не розрахував і врізався в Dacia Logan.

Обидва авто з наклейками служб таксі. Dacia Logan зі знаками служби Uber. На Chevrolet наклейки Non-Stop Taxi.

У Chevrolet постраждала 24-річна дівчина. Її з незначними травмами забрала швидка. На місці також працювали патрульні.

Джерело: Информатор