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    На шляхопроводі на Одеській площі на чотири дні обмежено рух

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    На шляхопроводі на Одеській площі на чотири дні обмежено рух

    На шляхопроводі проводяться ремонтні роботи

    З 7-го до 10 червня обмежено рух транспорту на шляхопроводі на Одеській площі в Києві. Про це повідомляє комунальна корпорація «Київавтодор».

    На шляхопроводі проводяться ремонтні роботи.

    «З 07 до 10 червня у зв’язку з виконанням ремонтних робіт на шляхопроводі на Одеській площі у правій смузі руху у напрямку з вул. Академіка Заболотного до Кільцевої дороги буде частково обмежено рух транспорту», - інформують дорожники.

    «Київавтодор» просить водіїв з розумінням поставитися до тимчасових незручностей, пов’язаних з виконанням ремонтних робіт.

    Як повідомлялося, з 6 до 12 червня частково обмежено рух транспорту через річку Десенка у напрямку станції метро «Почайна» у зв’язку з ремонтом плити проїжджої частини на мосту.

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