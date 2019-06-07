На шляхопроводі на Одеській площі на чотири дні обмежено рух



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На шляхопроводі проводяться ремонтні роботи

З 7-го до 10 червня обмежено рух транспорту на шляхопроводі на Одеській площі в Києві. Про це повідомляє комунальна корпорація «Київавтодор».

На шляхопроводі проводяться ремонтні роботи.

«З 07 до 10 червня у зв’язку з виконанням ремонтних робіт на шляхопроводі на Одеській площі у правій смузі руху у напрямку з вул. Академіка Заболотного до Кільцевої дороги буде частково обмежено рух транспорту», - інформують дорожники.

«Київавтодор» просить водіїв з розумінням поставитися до тимчасових незручностей, пов’язаних з виконанням ремонтних робіт.

Як повідомлялося, з 6 до 12 червня частково обмежено рух транспорту через річку Десенка у напрямку станції метро «Почайна» у зв’язку з ремонтом плити проїжджої частини на мосту.