  1. Головна
  2. Київ
  3. Новини

    Натисніть «Подобається», щоб читати
    Glavcom.ua в Facebook

    Я вже читаю Glavcom в Facebook

    Новини

    На сходах столичного торговельного центру з’явилася свастика

    • Розсилка
    На сходах столичного торговельного центру з’явилася свастика

    Адміністрація торговельного центру заявила про хакерську атаку

    Цими вихідними у торговельному центрі Gorodok Gallery стався інцидент: на LED-сходах з’явилося зображення свастики.

    Обурені відвідувачі зняли це на відео і поширили у соцмережі. Користувачів соцмереж дуже обурила ця ситуація.

    Адміністрація торгового центру після інциденту зробила заяву, в якому пояснила причини появи свастики.

    «Ми хочемо вибачитись за ситуацію, що виникла цими вихідними на LED-сходах у нашому торгівельному центрі. Наша комп’ютерна система була зламана хакерською атакою. На жаль, ми не перші, хто постраждав від дій зловмисників», - йдеться в заяві Gorodok Gallery у Facebook. 

    Адміністрація запевняє, що співробітники ТЦ «не мають жодного стосунку до інформації, яка була розміщена на LED-сходах, та ні в якому разі не підтримують подібні дії».

    Зараз ведуться пошуки осіб, причетних до цієї хакерської атаки.

    Читайте також
    Київ кібератака торгівля магазин
    Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
    Коментарі ()
    1000 символів залишилось
    НАЙПОПУЛЯРНІШЕ