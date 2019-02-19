На сходах столичного торговельного центру з’явилася свастика



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Адміністрація торговельного центру заявила про хакерську атаку

Цими вихідними у торговельному центрі Gorodok Gallery стався інцидент: на LED-сходах з’явилося зображення свастики.

Обурені відвідувачі зняли це на відео і поширили у соцмережі. Користувачів соцмереж дуже обурила ця ситуація.

Адміністрація торгового центру після інциденту зробила заяву, в якому пояснила причини появи свастики.

«Ми хочемо вибачитись за ситуацію, що виникла цими вихідними на LED-сходах у нашому торгівельному центрі. Наша комп’ютерна система була зламана хакерською атакою. На жаль, ми не перші, хто постраждав від дій зловмисників», - йдеться в заяві Gorodok Gallery у Facebook.

Адміністрація запевняє, що співробітники ТЦ «не мають жодного стосунку до інформації, яка була розміщена на LED-сходах, та ні в якому разі не підтримують подібні дії».

Зараз ведуться пошуки осіб, причетних до цієї хакерської атаки.