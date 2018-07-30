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    На складах у Києві сталася велика пожежа (фото, відео)

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    Ліквідаця пожежі на складах у Києві - На складах у Києві сталася велика пожежа (фото, відео)
    Фото: ДСНС
    Ліквідаця пожежі на складах у Києві

    Рятувальники майже дві години боролися з вогнем в адміністративно-складській будівлі у Дніпровському районі

    У неділю, 29 липня, вранці сталася пожежа на вул. Академіка Бутлерова, 8, що у Дніпровському районі столиці. Повідомлення про загоряння надійшло до оперативно-координаційного центру Головного управління ДСНС України у Києві о 04:35.

    Як повідомляє прес-служба столичних рятувальників, пожежа виникла в 2-поверховій будівлі розміром 60 х 40 м на другому поверсі на площі 300 кв. м з розповсюдженням полум’я на дах. Не гаючи часу, бійці відразу ж приступили до гасіння пожежі.

    О 05:59 рятувальники локалізували пожежу, а о 06:32 – ліквідували.

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    На складах у Києві сталася велика пожежа (фото, відео)
    На складах у Києві сталася велика пожежа (фото, відео)
    На складах у Києві сталася велика пожежа (фото, відео)
    На складах у Києві сталася велика пожежа (фото, відео)
    На складах у Києві сталася велика пожежа (фото, відео)
    На складах у Києві сталася велика пожежа (фото, відео)
    На складах у Києві сталася велика пожежа (фото, відео)
    На складах у Києві сталася велика пожежа (фото, відео)
    На складах у Києві сталася велика пожежа (фото, відео)
    Фото: ДСНС

    До ліквідації пожежі було залучено 12 одиниць основної та спеціальної пожежно-рятувальної техніки та 48 чоловік особового складу.

    Причина виникнення пожежі наразі з’ясовується.

    Жертв та постраждалих немає.

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