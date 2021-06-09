На Київщині чоловік через гавкіт собаки влаштував стрілянину (фото)

Поранень зазнали чоловік і жінка

У селі Паришків Броварського району чоловік відкрив стрілянину по людях і поранив чоловіка та жінку. На місце події прибули наряд реагування патрульної поліції та слідчо-оперативна група Броварського районного управління поліції. Про це повідомляє пресслужба Головного управління Нацполіції в Київській області.

Як з’ясувалося, на одній із сільських вулиць 32-річного місцевого жителя роздратував гавкіт собаки, через що між ним та односельчанами виникла сварка, яка переросла в бійку. Чоловік вирушив додому, взяв зброю та повернувся. Зловмисник здійснив постріли у бік двох односельчан, а третьому наніс удари руків’ям по голові. Після цього лиходій зник з місця події.

Чоловіка з пораненням грудної клітки та жінку з ушкодженням стегна доправлено до медичного закладу.

Поліцейські провели низку оперативно-розшукових заходів та затримали стрільця за місцем проживання. Зброю – пристрій для відстрілу гумових куль – вилучено та направлено на експертне дослідження.

Слідчі за процесуальним керівництвом Броварської окружної прокуратури Київської області повідомили чоловіку про підозру за ч. 4 ст. 296 (Хуліганство) Кримінального кодексу України. Санкція статті передбачає позбавлення волі на строк від трьох до семи років. Запобіжний захід для затриманого обере суд.

Досудове розслідування триває.

Нагадаємо, 31 травня стався конфлікт зі стріляниною в центрі Києва. ЗМІ повідомляли, що невідомий кілька разів вистрілив і поранив чоловіка. Зловмисник втік з місця злочину на автомобілі Mercedes.

Під час спеціальної поліцейської операції зловмисника було затримано.

Минулого тижня у Києві житель однієї з багатоповерхівок Голосіївського району влаштував стрілянину по перехожих з вікна своєї квартири. В результаті інциденту ніхто не постраждав. Спецпідрозділ поліції затримав стрілка.