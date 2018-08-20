На Софійській площі відбудеться Clean day: буде відмито пам’ятник Хмельницькому



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Пам'ятник Богдану Хмельницькому на Софійській площі у Києві

Для очищення пам’ятника буде задіяно чималу кількість професійної клінінгової техніки, обладнання та підйомний автокран

У вівторок, 21 серпня, о 13:30 на Софійській площі пройде соціальна акція, в рамках якої відбудеться миття пам’ятника Богдану Хмельницькому.

Традиційно організаторами проекту виступить Шевченківська районна в місті Києві державна адміністрація та сервісна компанія «Інвайт». Про це повідомляє Шевченківський район Live.

Для очищення пам’ятника буде задіяно чималу кількість професійної клінінгової техніки, обладнання та підйомний автокран.

«Зважаючи на те, що камінний постамент, на якому розміщено фігуру гетьмана на коні, майже повністю вкритий в‘юнким диким виноградом, для миття фігури використовуватиметься лише чиста вода під тиском без використання хімічних засобів для прибирання. Для видалення вапняних відкладень та іржі, що наявні на гранітних плитах біля підніжжя пам‘ятника, використовуватимуться спеціальні миючі засоби та спеціалізована техніка», - йдеться в повідомленні.

В ході акції буде також приведена до ладу та пофарбована металева огорожа, що є частиною архітектурного ансамблю пам’ятника.

«Пам’ятник Гетьману височіє на головній площі Києва і є візитівкою столиці і це наш обов’язок, щоб такі монументи завжди виглядали естетично, саме тому адміністрація району стала ініціатором акції CLEAN DAY на Софійській площі», - наголосив голова Шевченківського району Олег Гаряга.