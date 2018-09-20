На станції метро «Площа Льва Толстого» помер чоловік



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Фото: Інформатор Біля тіла чоловіка знаходяться поліцейські до прибуття слідчо-оперативної групи

Чоловік раптово помер у холі станції біля ескалаторів

У четвер, 20 вересня, в Києві на станції метро «Площа Льва Толстого» помер чоловік. За попередніми даними, це була раптова смерть.

Літній чоловік помер в ескалаторному холі станції. Про це повідомляє Інформатор.

На місце прибули медики, проте їм залишалося тільки констатувати смерть. Біля тіла чоловіка перебувають поліцейські до прибуття слідчо-оперативної групи. Також на місці є і родичі померлого. Подробиці події встановлюються.

Нагадаємо, 11 вересня у дворі житлового будинку за адресою вулиця Вишгородська, 52, знайшли труп чоловіка. Тіло виявили в палісаднику житлового будинку.