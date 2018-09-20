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    Новини

    На станції метро «Площа Льва Толстого» помер чоловік

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    Біля тіла чоловіка знаходяться поліцейські до прибуття слідчо-оперативної групи - На станції метро «Площа Льва Толстого» помер чоловік
    Фото: Інформатор
    Біля тіла чоловіка знаходяться поліцейські до прибуття слідчо-оперативної групи

    Чоловік раптово помер у холі станції біля ескалаторів

    У четвер, 20 вересня, в Києві на станції метро «Площа Льва Толстого» помер чоловік. За попередніми даними, це була раптова смерть.

    Літній чоловік помер в ескалаторному холі станції. Про це повідомляє Інформатор.

    На місце прибули медики, проте їм залишалося тільки констатувати смерть. Біля тіла чоловіка перебувають поліцейські до прибуття слідчо-оперативної групи. Також на місці є і родичі померлого. Подробиці події встановлюються.

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    На станції метро «Площа Льва Толстого» помер чоловік
    На станції метро «Площа Льва Толстого» помер чоловік
    На станції метро «Площа Льва Толстого» помер чоловік
    На станції метро «Площа Льва Толстого» помер чоловік
    Фото: Інформатор

    Нагадаємо, 11 вересня у дворі житлового будинку за адресою вулиця Вишгородська, 52, знайшли труп чоловіка. Тіло виявили в палісаднику житлового будинку.

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