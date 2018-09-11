У дворі багатоповерхівки в Києві знайшли тіло чоловіка



Розсилка ВІДПРАВИТИ

Фото: Інформатор Поліцейські оглянули місце знахідки тіла

Поліція не змогла встановити особу чоловіка

У вівторок, 11 вересня, у дворі житлового будинку на вулиці Вишгородській, 52, у Києві знайшли труп чоловіка.

Виклик на лінію екстрених служб надійшов близько 1:30. Про це повідомляє Інформатор.

Місцеві жителі подзвонили в поліцію і повідомили, що в палісаднику їхнього будинку виявлено чоловіка, який лежить в траві без ознак життя. Медики, що прибули на місце, констатували смерть.

Співробітники слідчо-оперативної групи оглянули місце знахідки тіла і провели обшук на наявність особистих речей. Ніяких документів або речей при чоловікові виявлено не було, особа не встановлена.

На вигляд померлому близько 40 років. На обличчі під оком синець, був одягнений в джинси, сорочку і кофту, на ногах домашні тапочки. Люди, які знайшли тіло, кажуть, що цей чоловік не проживає в їхньому будинку і раніше вони не бачили його у себе у дворі.

Скільки часу пролежало тіло і причини смерті встановить слідство.

Нагадаємо, що в неділю, 9 вересня, у столичному хостелі виявили труп чоловіка.