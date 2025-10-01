Головна Київ Новини
На станції метро «Позняки» пасажир впав на колії

Ірина Міллер
glavcom.ua
Ірина Міллер
На станції метро «Позняки» пасажир впав на колії
Пасажира оперативно вилучили з колії та передали лікарям швидкої медичної допомоги
фото: Олег Тоцький

Рух поїздів «зеленою» гілкою здійснювався між станціями «Сирець» – «Осокорки» та «Червоний хутір» – «Харківська»

Сьогодні, 1 жовтня, у Києві на станції метро «Позняки» людина впала на колії. На місце події працювали відповідні служби. Станом на 11-15 рух поїздів «зеленою» лінією метро відновлено у звичайному режимі. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на КМДА.

Рух поїздів «зеленою» гілкою здійснювався між станціями «Сирець» – «Осокорки» та «Червоний хутір» – «Харківська».

«Пасажира оперативно вилучили з колії та передали лікарям швидкої медичної допомоги», – йдеться у повідомленні.

На місце події працювали відповідні служби, станом на 11-15 рух поїздів «зеленою» лінією метро відновлено у звичайному режимі.

Нагадаємо, сьогодні вранці під час повітряної тривоги метрополітен вводив тимчасові зміни у графіку руху поїздів на «червоній» лінії. Зокрема, рух поїздів здійснювався лише на ділянці від станції «Академмістечко» до станції «Театральна». Станції «Арсенальна» та «Хрещатик» не обслуговували пасажирів для входу/виходу чи пересадки і використовувалися виключно як укриття.

Теги: Київ метро

