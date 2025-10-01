Повітряна тривога у Києві призвела до збоїв у роботі метро

Станції «Арсенальна» та «Хрещатик» не обслуговували пасажирів для входу/виходу чи пересадки

У Києві під час повітряної тривоги метрополітен вводив тимчасові зміни у графіку руху поїздів на «червоній» лінії. Зокрема, рух поїздів здійснювався лише на ділянці від станції «Академмістечко» до станції «Театральна». Про це повідомляє «Главком» із посиланням на КМДА.

Станції «Арсенальна» та «Хрещатик» не обслуговували пасажирів для входу/виходу чи пересадки і використовувалися виключно як укриття.

Повітряна тривога, яка почалася у Києві у годину пік і тривала півтори години з 07:20 до 08:50, створила величезні натовпи у метро, про що активно пишуть місцеві пабліки.

О 08:53 зявилося повідомлення, що метрополітен поновлює нормальний режим роботи та рух поїздів на відкритих ділянках

Нагадаємо, сьогодні, 1 жовтня, у Києві було оголошену повітряну тривогу, вона була пов'язана з загрозою БпЛА.