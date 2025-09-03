Глава Держаудитслужби розказала про схему, яку попередили у Ботсаду Гришка

Зелений лабіринт у Ботанічному саду ім. Гришка займає площу 0,7 га і розташований між схилом гори та рожевим садом

Ботсад пішов до Господарського суду Києва оскаржувати дії Держаудитслужби

Держаудитслужба запобігла незаконному використанню земель під сумнівний проєкт на території Національного ботанічного саду імені М.М. Гришка у Києві. Про це в інтерв'ю «Главкому» повідомила голова Держаудитслужби Алла Басалаєва.

За словами глави Держаудитслужби, забудовник начебто збирався здійснювати реконструкцію будівель на території Ботсаду ім. Гришка. Як зазначено у договорі, забудовник отримував право власності на певні «реконструйовані» ним нежитлові та/або житлові приміщення і на власний розсуд міг відчужувати це нерухоме майно будь-яким не забороненим законом способом. У свою чергу Ботанічному саду могли передаватися житлові приміщення (квартири) Києва. «До речі, договір із забудовником так і не розірвано, хоча Президія Національної академії наук України рекомендувала це зробити», – зауважила Басалаєва.

Тому, пояснює посадовиця, Держаудитслужба діяла на випередження, щоб раптом на території Ботсаду не виросли офіс комерційної структури або житлова висотка. «Ми «підсвітили» цю тему, яка завдяки небайдужій громадськості отримала широкий резонанс», – додала голова Держаудитслужби.

За словами Басалаєвої, Ботсад вирішив оскаржити дії Держаудитслужби у Господарському суді Києва – буцімто інформація про загрозу забудови була недостовірною. Посадовиця зазначила, що суд не визнав дії аудиторів неправильними, а лише висловив претензії до окремих формулювань в інформації. Держаудитслужба оскаржуватиме це рішення в апеляційному порядку, запевнила Басалаєва.

Як повідомляв «Главком» на початку січня 2025 року, Держаудитслужба знайшла порушення у фінансовій діяльності Національного ботанічного саду ім. Миколи Миколайовича Гришка. Всупереч прямій законодавчій забороні земельна ділянка Національного ботанічного саду по вул. Садово-Ботанічній, 1 у Києві стала предметом інвестиційної угоди. За нею передбачено зведення житлових та нежитлових будівель, частку в яких мав отримати ботсад.

Національний ботанічний сад входить до природно-заповідного фонду України, є об’єктом комплексної охорони і належить до земель природного та історико-культурного призначення, які охороняються як національне надбання держави.

Як зазначали аудитори, законом «Про природно-заповідний фонд України» забороняється будь-яка господарська та інша діяльність, що суперечить цільовому призначенню заповідника, зокрема будівництво споруд, не пов’язаних з його функціонуванням.

До слова, у минулому 2024 році в Україні, за даними Міністерства аграрної політики та продовольства, було продано 106669 земельних ділянок загальною площею 320660 га. Середня вартість 1 га становила 46678 грн ($1163). Найвища середня ціна була зафіксована в Івано-Франківській (89744 грн), Львівській (71390 грн) та Полтавській (66232 грн) областях. Найнижча середня ціна у Запорізькій (33981 грн), Миколаївській (34033 грн) та Сумській (34936 грн) областях.