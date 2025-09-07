У Києві на Харківському шосе трапилася моторошна аварія, рух перекрито

Від удару Audi загорівся, керманич та 45-річний пасажир загинули на місці події

У Києві 7 вересня перекрили рух Харківським шосе. Це відбулось після жахливої аварії на дорозі. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на патрульну поліцію Києва.

Рух транспорту перекритий в обох напрямках.

«Врахуйте цю інформацію під час планування маршруту своєї поїздки!», – зазначили в поліції.

За даними правоохоронців, близько 17:00 24-річний водій Audi, рухаючись із перевищенням швидкості по Харківському шосе, виїхав на зустрічну смугу, де зіткнувся із автомобілем Nissan.

😱У Києві серйозна ДТП із загорянням автомобіля сталась на Харківському шосе біля Інституту хімії pic.twitter.com/QWdULBfm5S — ГЛАВКОМ (@GLAVCOM_UA) — ГЛАВКОМ (@GLAVCOM_UA) September 7, 2025

Від удару Audi загорівся, керманич та 45-річний пасажир вказаного транспортного засобу загинули на місці події.

Водій та пасажирка Nissan, 59 та 47 років, а також 22-річний пішохід, який перебував неподалік в момент ДТП, отримали тілесні ушкодження різного ступеню тяжкості та були госпіталізовані.

На місці продовжують працювати слідчо-оперативна група столичного главку з розслідування ДТП. За вказаним фактом розпочато кримінальне провадження за ч. 2 ст. 286 Кримінального кодексу України – порушення правил безпеки дорожнього руху.

Нагадаємо, з січня по червень 2025 року в Україні внаслідок ДТП загинули 1367 осіб, з них 69 дітей. У аваріях на дорогах травмовано 13 895 людей. Порівняно з аналогічним періодом 2024 року кількість ДТП з загиблими та/або травмованими майже не змінилась – 11 194 випадки.

Найчастіше у ДТП гинули через порушення швидкості руху. Підтверджено 751 летальний випадок. Другою причиною за кількістю загиблих є виїзд на смугу зустрічного руху, не пов'язаний з обгоном, тобто 95 осіб. На третьому місці цієї сумної статистики – перехід пішоходів у невстановленому місці. 67 громадян загинуло у подібних випадках.