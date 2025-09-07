Головна Київ Новини
search button user button menu button

У Києві на Харківському шосе трапилася моторошна аварія, рух перекрито

Надія Карбунар
glavcom.ua
Надія Карбунар
google social img telegram social img facebook social img
У Києві на Харківському шосе трапилася моторошна аварія, рух перекрито
Від удару Audi загорівся, керманич та 45-річний пасажир загинули на місці події
фото: Поліція Києва

У результаті ДТП двоє людей загинули

У Києві 7 вересня перекрили рух Харківським шосе. Це відбулось після жахливої аварії на дорозі. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на патрульну поліцію Києва.

Рух транспорту перекритий в обох напрямках.

У Києві на Харківському шосе трапилася моторошна аварія, рух перекрито фото 1

«Врахуйте цю інформацію під час планування маршруту своєї поїздки!», – зазначили в поліції.

За даними правоохоронців, близько 17:00 24-річний водій Audi, рухаючись із перевищенням швидкості по Харківському шосе, виїхав на зустрічну смугу, де зіткнувся із автомобілем Nissan.

Від удару Audi загорівся, керманич та 45-річний пасажир вказаного транспортного засобу загинули на місці події.

Водій та пасажирка Nissan, 59 та 47 років, а також 22-річний пішохід, який перебував неподалік в момент ДТП, отримали тілесні ушкодження різного ступеню тяжкості та були госпіталізовані.

У Києві на Харківському шосе трапилася моторошна аварія, рух перекрито фото 2

На місці продовжують працювати слідчо-оперативна група столичного главку з розслідування ДТП. За вказаним фактом розпочато кримінальне провадження за ч. 2 ст. 286 Кримінального кодексу України – порушення правил безпеки дорожнього руху.

У Києві на Харківському шосе трапилася моторошна аварія, рух перекрито фото 3

Нагадаємо, з січня по червень 2025 року в Україні внаслідок ДТП загинули 1367 осіб, з них 69 дітей. У аваріях на дорогах травмовано 13 895 людей. Порівняно з аналогічним періодом 2024 року кількість ДТП з загиблими та/або травмованими майже не змінилась – 11 194 випадки. 

Найчастіше у ДТП гинули через порушення швидкості руху. Підтверджено 751 летальний випадок. Другою причиною за кількістю загиблих є виїзд на смугу зустрічного руху, не пов'язаний з обгоном, тобто 95 осіб. На третьому місці цієї сумної статистики – перехід пішоходів у невстановленому місці. 67 громадян загинуло у подібних випадках.

Читайте також:

Теги: Київ водій аварія розслідування пішохід

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Повітряна тривога у Києві тривала двадцять хвилин
Повітряна тривога у Києві тривала двадцять хвилин
14 серпня, 01:25
Через незахищене вікно або щілину у кватирці у квартиру може залетіти ціла колонія кажанів
Рятувальники тварин дали пораду киянам, які на тривалий час залишають квартиру
18 серпня, 12:20
Відправлення з Києва та Дніпра поїздом № 220/219 заплановане на 25, 28, 30 та 31 серпня
«Укрзалізниця» призначила додаткові поїзди
20 серпня, 13:08
Британія виділила гроші для українців, але частину з них допомогу не отримала
Гучний скандал у Британії: куди зникли мільйони фунтів, виділені для українських біженців?
24 серпня, 08:17
У Києві затримано 31-річного вихідця з тимчасово окупованого Мелітополя, якого російське гру «відрядило» шпигувати до столиці України
Затримано агентів росіян, які готували нову ракетно-дронову атаку по Києву та Одесі
1 вересня, 10:27
Андрій Парубій останнім часом перебував у Львові та займався здоров’ям своєї родини
Стало відомо, куди прямував Андрій Парубій, коли його перестрів убивця
30 серпня, 15:58
Колишній сторож поліклініки в Деснянському районі Києва Вадим Мошкін
Загибель людей біля укриття у Києві: апеляційний суд скасував вирок охоронцю лікарні
1 вересня, 21:28
Директорка ліцею особисто перевіряла зовнішній вигляд школярів на вході до закладу
Освітній скандал у Києві: директорка гімназії не пустила дітей на уроки через шорти
3 вересня, 11:42
Якщо пів школи має доступ до апаратури, то я думаю, що це хтось зробив спеціально – сільський голова
У ліцеї на Черкащині під час першого дзвоника пролунала пісня з матюками
5 вересня, 12:15

Новини

У Києві на Харківському шосе трапилася моторошна аварія, рух перекрито
У Києві на Харківському шосе трапилася моторошна аварія, рух перекрито
У Києві під час атаки РФ загинула жінка та її двомісячний малюк: що про них відомо
У Києві під час атаки РФ загинула жінка та її двомісячний малюк: що про них відомо
На Київщині через ворожу атаку загинули семеро коней
На Київщині через ворожу атаку загинули семеро коней
Вагітна жінка, яка постраждала від обстрілу столиці, перенесла екстрені пологи
Вагітна жінка, яка постраждала від обстрілу столиці, перенесла екстрені пологи
Ткаченко спростував загибель третьої людини від російського обстрілу
Ткаченко спростував загибель третьої людини від російського обстрілу
Атака на Київ: зросла кількість постраждалих
Атака на Київ: зросла кількість постраждалих

Найпопулярніше

За день За три дні За тиждень
286K
Онлайн-карта бойових дій в Україні на 7 вересня: ситуація на фронті
115K
Карта повітряних тривог України онлайн 7 вересня 2025
9696
У порту Чорноморська спалахнула масштабна пожежа
6775
У Запоріжжі подружжя заробляє на черв’яках
2233
У Києві оголошено відбій повітряної тривоги
1874
Прогноз магнітних бур на 7-9 вересня: якою буде сонячна активність

Новини

В окупованому Луганську після вибухів спалахнула пожежа на НПЗ (відео)
4 вересня, 22:47
У Лісабоні зійшов з рейок туристичний фунікулер: є численні жертви та травмовані
3 вересня, 23:31
В Україні мінлива хмарність, місцями дощитиме: погода на 3 вересня
3 вересня, 06:02
Підозрюваному у вбивстві Андрія Парубія обрано запобіжний захід
2 вересня, 14:28
Окупанти атакували припортову інфраструктуру на Одещині
2 вересня, 03:36
МЗС прокоментувало результати саміту Шанхайської організації співробітництва
1 вересня, 17:23

Прес-релізи

Українські банки прибуткові і надійні
Українські банки прибуткові і надійні
5 вересня, 23:07
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2025, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком» призначене для осіб старше 21 року. Переглядаючи матеріали, ви підтверджуєте свою відповідність віковим обмеженням.

Будь-яке копіювання, передрук та відтворення фотографічних творів та/або аудіовізуальних творів правовласника Getty Images - суворо забороняється.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: depositphotos.ua , opendatabot.ua