Встановлення мобільних укриттів у столиці: КМВА ухвалила низку рішень

Начальник КМВАї Тимур Ткаченко провів нараду, основною темою якої була поява у столиці мобільних укриттів

Ткаченко назвав принцип, за яким будуть встановлюватися мобільні укриття у столиці

Начальник Київської міської військової адміністрації Тимур Ткаченко провів нараду з керівниками департаментів КМДА, головами столичних районних держадміністрацій та представниками ДСНС. Основна тема зустрічі – поява у столиці мобільних укриттів, які мають захищати мешканців від російських атак. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на заяву голови КМВА.

Ткаченко наголосив, що жителі столиці не повинні страждати через бюрократичні перепони чи формальні процедури. За його словами, сьогодні є реальна потреба у швидкому встановленні захисних споруд, і чиновники не мають права прикриватися паперами, щоб відкладати рішення.

Голова КМВА заявив, що визначив головам РДА завдання невідкладно оновити перелік локацій, де першочергово є потреба для встановлення мобільних укриттів. За словами Ткаченка, укриття будуть встановлюватися там, де є скупчення людей і там, де інших укриттів недостатньо.

Департаменти отримали доручення обрахувати вартість обслуговування цих споруд, аби влада міста розуміла, скільки треба закласти на закупівлю та утримання цих укриттів.

Представники ДСНС на нараді за участі голови КМВА Тимура Ткаченка фото: Тимур Ткаченко

ДСНС, своєю чергою, надасть інформацію про потенційних виробників, з якими можна вести перемовини.

За результатами роботи планується внести зміни до цільової програми та бюджету міста. Останнє слово у цьому питанні залишиться за депутатським корпусом Київради, який має затвердити фінансування та ухвалити необхідні рішення щодо бюджетного забезпечення цього питання.

Нагадаємо, 1 липня Тимур Ткаченко заявляв, що збирається винести на Раду оборони Києва питання модульних украттив. Він стверджував, що, на відміну від інших великих міст, у Києві таких укриттів досі немає, адже цивільній адміністрації буцімто заважають «будівельні норми».

Директор Департаменту муніципальної безпеки КМДА Роман Ткачук відреагував на критику столичної держадміністрації з боку голови міської військової адміністрації Тимура Ткаченка щодо відсутності у столиці модульних (мобільних) укриттів. Як зазначив Ткачук, за бюджетні кошти можна придбати та встановити мобільне укриття, але воно не буде введене в експлуатацію і внесене до фонду захисних споруд міста. На ньому не можна писати слово «Укриття». За його словами, вже є такі приклади.

До слова, перше мобільне бетонне укриття у столиці з’явилося у червні 2023 року.