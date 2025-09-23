Ремонт у підземному переході на Майдані Незалежності триватиме до 15 жовтня

У зв’язку з ремонтом рух пішоходів зі сторони Алеї Героїв Небесної Сотні частково обмежено

Ремонтні роботи в підземному пішохідному переході на Майдані Незалежності продовжили до 15 жовтня через збільшення обсягів необхідних робіт. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на КМДА.

Як зазначалося раніше, КП ШЕУ Шевченківського району виконує ремонт стелі підземного переходу. У зв’язку з цим рух пішоходів зі сторони Алеї Героїв Небесної Сотні частково обмежили.

У комунальній корпорації перепрошують за тимчасові незручності.

Нагадаємо, на станції метро «Олімпійська» розпочали роботи з облаштування тактильних смуг. Навігацію нанесуть на всьому станційному комплексі та в підземному переході. Індикатори наносять методом холодного пластику – це швидко, зручно і не пошкоджує гранітне покриття. Тактильна навігація допомагає людям із порушеннями зору орієнтуватися та безпечно пересуватися у визначеному просторі. Перед початком робіт смуги тестували разом із громадськими об'єднаннями людей з інвалідністю.

Також до 30 вересня частково обмежено рух пішоходів Європейською площею. Працівники КП ШЕУ Шевченківського району проводять ремонт тротуару зі сторони Хрещатого Яру.