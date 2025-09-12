Головна Світ Політика
search button user button menu button

Нова очільниця британського МЗС їде до Києва

Ростислав Вонс
glavcom.ua
Ростислав Вонс
google social img telegram social img facebook social img
Нова очільниця британського МЗС їде до Києва
Іветт Купер замінила на посаді Девіда Леммі
фото з відкритих джерел

Міністерка має оголосити про додатковий пакет допомоги Україні на майже $200 млн

Міністерка закордонних справ Великої Британії Іветт Купер сьогодні, 12 вересня, здійснить візит до Києва. Це її перша закордонна поїздка після призначення на посаду. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на Reuters.

Зазначається, що міністерка має оголосити про додатковий пакет допомоги Україні на суму 142 млн фунтів стерлінгів (близько $192,75 млн) для підготовки до зими. Додатковий пакет допомоги, який є частиною програми, започаткованої ще в червні, включає $135 млн на гуманітарну підтримку прифронтових громад і $57 млн на відновлення та захист критичної енергетичної інфраструктури, що зазнає російських атак.

У Києві Купер планує зустрітися з Президентом Володимиром Зеленським та високопосадовцями, щоб засвідчити незмінну підтримку Великої Британії у захисті України від російської агресії. «Безпека України є ключовою для безпеки Великої Британії», – наголосила міністерка в заяві.

Нагадаємо, Іветт Купер стала міністеркою закордонних справ Великої Британії. Вона замінила на посаді Девіда Леммі. Купер є однією із найдосвідченіших політиків в уряді Стармера. Вона встигла попрацювати ще в уряді Гордона Брауна, де була заступницею міністра фінансів у 2008-2009 роках, а також міністром праці та пенсій у 2009-2010 роках.

Коли Лейбористська партія перебувала в опозиції, Купер опікувалася питанням внутрішньої безпеки та боротьби зі злочинністю. Так, вона була тіньовим главою МВС у 2011-2015 роках, коли лейбористів очолював Ед Мілібенд, і головою парламентського комітету з внутрішніх справ у 2016-2021 роках. Купер повернулася на колишнє місце у 2021 році в складі нової команди Стармера, який став лідером Лейбористської партії у 2020 році.

Читайте також:

Теги: військова допомога Київ Велика Британія

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

7 вересня 2025 року через російський обстріл було пошкоджено дах та два верхні поверхи Будинку Уряду
Росіяни влучили в Будинок уряду. Історія найвищого хмарочоса Києва до 1954 року
7 вересня, 14:01
Конфлікт стався після того, як власниця кав'ярні Monstera Coffee разом із відвідувачами попросила чоловіка вимкнути російську музику
На Лук’янівці чоловік з вікна будинку глумився над військовим, який втратив ноги
14 серпня, 13:08
Олена Говорова нещодавно придбала житло
Заступниця Кличка купила нову квартиру: названа сума угоди
15 серпня, 09:57
Кличко звернувся до президента України з проханням не підписувати законопроєкт №13439-3
Київ обікрали? Кличко звернувся до президента
20 серпня, 17:28
Очільник Московської церкви в Україні митрополит Онуфрій, колишній намісник Києво-Печерської лаври митрополит УПЦ МП Павло (у миру – Петро Лебідь) та покійний митрополит Володимир. Зображення в Успенському соборі
Хто має бути на фресках? Києво-Печерська лавра проведе «люстрацію»
22 серпня, 10:20
Атака на Київ: у столиці працює ППО (оновлено)
Атака на Київ: у столиці працює ППО (оновлено)
23 серпня, 10:34
Росія вбила четверо дітей у столиці цієї ночі
Трубопровід важливіший за вбитих Росією дітей в Україні? Сибіга різко відповів угорському міністру
28 серпня, 15:09
У Києві повітряна тривога тривала 10 хвилин
У Києві повітряна тривога тривала 10 хвилин
29 серпня, 16:53
Джон Гілі та Шмигаль проведуть зустріч
Міністр оборони Великої Британії прибув із візитом в Україну
3 вересня, 10:34

Політика

Нова очільниця британського МЗС їде до Києва
Нова очільниця британського МЗС їде до Києва
Вибухи у Росії, заява Трампа про атаку на Польщу: головне за ніч
Вибухи у Росії, заява Трампа про атаку на Польщу: головне за ніч
США пропонує G7 економічний удар по Росії через Китай та Індію – FT
США пропонує G7 економічний удар по Росії через Китай та Індію – FT
Польща закрила кордон із Білоруссю
Польща закрила кордон із Білоруссю
Експрезидента Бразилії Болсонару засудили до 27 років ув'язнення
Експрезидента Бразилії Болсонару засудили до 27 років ув'язнення
Сенат США знову розглядає визнання РФ державою-спонсором тероризму – Axios
Сенат США знову розглядає визнання РФ державою-спонсором тероризму – Axios

Новини

В Україні мінлива хмарність: прогноз погоди на 12 вересня
Сьогодні, 05:59
В Україні мінлива хмарність, місцями дощитиме: прогноз погоди на 11 вересня
Вчора, 06:07
В Україні мінлива хмарність: прогноз погоди на 10 вересня
10 вересня, 05:59
В Україні хмарно з проясненнями: прогноз погоди на 9 вересня
9 вересня, 05:59
Різдво Пресвятої Богородиці: історія свята, традиції, прикмети та заборони
8 вересня, 06:26
В окупованому Луганську після вибухів спалахнула пожежа на НПЗ (відео)
4 вересня, 22:47

Прес-релізи

Українські банки прибуткові і надійні
Українські банки прибуткові і надійні
5 вересня, 23:07
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2025, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком» призначене для осіб старше 21 року. Переглядаючи матеріали, ви підтверджуєте свою відповідність віковим обмеженням.

Будь-яке копіювання, передрук та відтворення фотографічних творів та/або аудіовізуальних творів правовласника Getty Images - суворо забороняється.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: depositphotos.ua , opendatabot.ua