Нова очільниця британського МЗС їде до Києва

Міністерка має оголосити про додатковий пакет допомоги Україні на майже $200 млн

Міністерка закордонних справ Великої Британії Іветт Купер сьогодні, 12 вересня, здійснить візит до Києва. Це її перша закордонна поїздка після призначення на посаду. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на Reuters.

Зазначається, що міністерка має оголосити про додатковий пакет допомоги Україні на суму 142 млн фунтів стерлінгів (близько $192,75 млн) для підготовки до зими. Додатковий пакет допомоги, який є частиною програми, започаткованої ще в червні, включає $135 млн на гуманітарну підтримку прифронтових громад і $57 млн на відновлення та захист критичної енергетичної інфраструктури, що зазнає російських атак.

У Києві Купер планує зустрітися з Президентом Володимиром Зеленським та високопосадовцями, щоб засвідчити незмінну підтримку Великої Британії у захисті України від російської агресії. «Безпека України є ключовою для безпеки Великої Британії», – наголосила міністерка в заяві.

Нагадаємо, Іветт Купер стала міністеркою закордонних справ Великої Британії. Вона замінила на посаді Девіда Леммі. Купер є однією із найдосвідченіших політиків в уряді Стармера. Вона встигла попрацювати ще в уряді Гордона Брауна, де була заступницею міністра фінансів у 2008-2009 роках, а також міністром праці та пенсій у 2009-2010 роках.

Коли Лейбористська партія перебувала в опозиції, Купер опікувалася питанням внутрішньої безпеки та боротьби зі злочинністю. Так, вона була тіньовим главою МВС у 2011-2015 роках, коли лейбористів очолював Ед Мілібенд, і головою парламентського комітету з внутрішніх справ у 2016-2021 роках. Купер повернулася на колишнє місце у 2021 році в складі нової команди Стармера, який став лідером Лейбористської партії у 2020 році.