Поліція проводить обшуки у головному офісі «Київтеплоенерго»

Ірина Міллер
glavcom.ua
Ірина Міллер
Головний офіс «Київтеплоенерго»
фото: Вікіпедія

З початку повномасштабного вторгнення РФ правоохоронні органи провели щодо «Київтеплоенерго» понад 250 процесуальних дій

Сьогодні, 18 вересня, представники Національної поліції Київської області вкотре прийшли з обшуками до головного офісу комунального підприємства «Київтеплоенерго». У Київській міській державній адміністрації (КМДА) заявили, що це паралізувало роботу підприємства в розпал підготовки до опалювального сезону. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на пресслужбу КМДА.  

За інформацією КМДА, обшуки проводять у справі, яка не стосується безпосередньо «Київтеплоенерго», а пов'язана з імовірним завищенням тарифів перевізниками твердих побутових відходів. У міській адміністрації вважають незрозумілим, чому для такої перевірки паралізується робота головного офісу підприємства, що координує критично важливі для міста теплоенергетичні процеси.

У КМДА зазначають, що з початку повномасштабного вторгнення РФ правоохоронні органи провели щодо «Київтеплоенерго» понад 250 процесуальних дій. За словами представників підприємства, вони готові до співпраці з правоохоронцями для встановлення всіх обставин справи, однак об’єктивна відсутність у підприємства вишукуваних правоохоронцями документів інших юридичних осіб унеможливлює їх надання.

Нагадаємо, начальниці відділу з кошторисної роботи комунального підприємства «Київтеплоенерго» повідомлено про підозру у службовій недбалості, що призвела, за даними правоохоронців, до переплати понад 910 тис. грн з бюджету Києва під час відновлення асфальту на Троєщині в місцях, де було проведено ремонт тепломереж.

