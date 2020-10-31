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    Смертельна ДТП на Майдані Незалежності: водію повідомили про підозру

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    <p>Наразі вирішується питання щодо обрання водію запобіжного заходу</p> - Смертельна ДТП на Майдані Незалежності: водію повідомили про підозру

    Наразі вирішується питання щодо обрання водію запобіжного заходу

    Підозрюваний госпіталізований до лікарні, де перебуває під охороною

    Прокуратура повідомила про підозру 66-річному водію автомобіля, який 30 жовтня вчинив смертельну дорожньо-транспортну пригоду у центрі Києва.

    Про це повідомила пресслужба Київської міської прокуратури.

    Зазначається, що дії чоловіка кваліфіковано за ч. 3 ст. 286 КК України – порушення правил дорожнього руху, яке спричинило загибель двох і більше осіб.

    Наразі підозрюваний госпіталізований до лікарні, де перебуває під охороною. Вирішується питання щодо обрання йому запобіжного заходу.

    Нагадаємо, поліція оприлюднила відео з початком моторошної ДТП на Майдані.

    Як відомо, 30 жовтня близько 16 години сталося масштабне ДТП на Майдані Незалежності. Свідки спочатку стверджували, що винуватець аварії перебував у стані сильного алкогольного сп'яніння.

    Згодом поліція повідомила про двох загиблих внаслідок ДТП

    Правоохоронці затримали водія, який скоїв смертельне ДТП у центрі Києва. Тест драгером на місці трагедії не показав наявність алкоголю в крові чоловіка.

    ЗМІ вже з'ясували, хто вчинив 30 жовтня страшну ДТП у центрі Києва. Це Назаренко Юрій Миколайович, 1954 року народження. У 2007 році він працював керівником апарату Комісії з цінних паперів і фондового ринку, а вже через два роки став членом цієї комісії. У 2014 році був люстрований. 

    Наразі відомо, що Назаренко був тверезий під час аварії та втратив свідомість. Як з'ясували ЗМІ Назаренко нещодавно переніс операцію на серці - стентування.

    прокуратура ДТП Київ водій
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