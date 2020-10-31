Смертельна ДТП на Майдані Незалежності: водію повідомили про підозру

Підозрюваний госпіталізований до лікарні, де перебуває під охороною

Прокуратура повідомила про підозру 66-річному водію автомобіля, який 30 жовтня вчинив смертельну дорожньо-транспортну пригоду у центрі Києва.

Про це повідомила пресслужба Київської міської прокуратури.

Зазначається, що дії чоловіка кваліфіковано за ч. 3 ст. 286 КК України – порушення правил дорожнього руху, яке спричинило загибель двох і більше осіб.

Наразі підозрюваний госпіталізований до лікарні, де перебуває під охороною. Вирішується питання щодо обрання йому запобіжного заходу.

Нагадаємо, поліція оприлюднила відео з початком моторошної ДТП на Майдані.

Як відомо, 30 жовтня близько 16 години сталося масштабне ДТП на Майдані Незалежності. Свідки спочатку стверджували, що винуватець аварії перебував у стані сильного алкогольного сп'яніння.

Згодом поліція повідомила про двох загиблих внаслідок ДТП.

Правоохоронці затримали водія, який скоїв смертельне ДТП у центрі Києва. Тест драгером на місці трагедії не показав наявність алкоголю в крові чоловіка.

ЗМІ вже з'ясували, хто вчинив 30 жовтня страшну ДТП у центрі Києва. Це Назаренко Юрій Миколайович, 1954 року народження. У 2007 році він працював керівником апарату Комісії з цінних паперів і фондового ринку, а вже через два роки став членом цієї комісії. У 2014 році був люстрований.

Наразі відомо, що Назаренко був тверезий під час аварії та втратив свідомість. Як з'ясували ЗМІ Назаренко нещодавно переніс операцію на серці - стентування.