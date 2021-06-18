У Києві оголошено набір інспекторів із паркування: умови праці, вимоги

Інспектори з паркування працюють на вулицях Києва з червня 2019 року

Кількість інспекторів із паркування збільшиться вп'ятеро

У Києві Інспекція з паркування оголосила додатковий набір близько 60 інспекторів для роботи на вулицях міста. Про це повідомив заступник голови Київської міської держадміністрації Костянтин Усов.

«Ми збільшуємо інспекторський склад. Інспекторів буде вп’ятеро більше ніж є наразі, проте це лише перша хвиля зміцнення кадрового потенціалу інспекції. На 14430 наших муніципальних паркомісць для ефективного контролю треба значно більше сил», – зазначив він.

Нині на вулицях Києва працює всього 15 інспекторів.

Додатковий штат працівників дасть змогу посилити контроль за дотриманням правил паркування в усіх районах міста, особливо в центральній частині.

«Значна кількість нових працівників упорядковуватиме паркування у першій транспортній зоні Києва. Саме там спостерігається найбільше напруження на вулично-дорожню мережу, найінтенсивніше скупчення автомобілів, найбільша кількість порушників, а також наймасовіша концентрація нелегальних паркувальників», – повідомив Усов.

Умови праці паркувальників

Місто створює для майбутніх працівників такі умови праці, щоб мотивувати інспекторів якісно виконувати свою роботу та наводити порядок у паркувальному просторі нашого міста.

Окрім конкурентної заробітної плати та можливості кар’єрного росту, інспектори з паркування матимуть:

соціальний пакет,

пенсійне забезпечення,

можливість відпочинку на морських курортних базах України,

допомогу на соціально-побутові витрати,

оплачувану відпустку.

Вимоги до кандидатів

Кандидати в інспектори з паркування повинні:

вільно володіти державною мовою,

мати вищу освіту,

бути відповідальними, стресостійкими та цифрово грамотними.

Нагадаємо, Київ планує встановити нові тарифи на паркування.