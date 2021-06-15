У Києві зросте вартість паркування авто: названо тарифи
У центрі Києва година паркування коштуватиме 35 грн
Київ планує встановити нові тарифи на паркування в центрі міста. Відповідний проєкт розпорядження Київської міської державної адміністрації опубліковано на сайті КМДА.
Проєктом розпорядження пропонується встановити тариф на паркування в центральній частині міста 35 грн/год, на прилеглих до центру територіях – 25 грн/год, а в спальних районах залишити вартість паркування без змін – у розмірі 5 грн/год.
Тарифи на послуги з користування відведеними майданчиками для платного паркування транспортних засобів, які надаються комунальним підприємством «Київтранспарксервіс»
|
Територіальна зона платного паркування
|
Тариф, грн з ПДВ за 1 місце за 1 годину
|
Легкового автомобіля
|
Вантажного автомобіля
|
Автопоїзда
|
Автобуса
|
I
|
35,00
|
-
|
-
|
159,00
|
II
|
25,00
|
52,00
|
152,00
|
114,00
|
III
|
5,00
|
10,00
|
30,00
|
23,00
Встановлення нового тарифу у першу чергу покликане розвантажити центральну частину Києва і зробити її зручною для усіх учасників дорожнього руху.
Також пропонується змінити вартість одноденного та місячного абонементів на паркування. Згідно з проєктом розпорядження, їхня вартість визначатиметься залежно від тарифу у конкретній частині міста та проміжку часу, на який надається послуга, при цьому діятимуть значні знижки: на денний абонемент – 28% від повної вартості; на місячний абонемент у центрі – 50%. У прилеглих до центру територіях та спальних районах знижки на місячні абонементи становитимуть 60% та 40% відповідно.
Вартість абонементних талонів на послуги з користування відведеними майданчиками для платного паркування легкових автомобілів, які надаються комунальним підприємством «Київтранспарксервіс»
|
Територіальна зона платного паркування
|
Вартість абонементних талонів,
грн з ПДВ за 1 місце
|
за день1
|
за місяць2
|
|
І-ІІІ
|
390,00
|
5733,00
|
|
I-ІІ
|
350,00
|
5145,00
|
|
II-ІІІ
|
250,00
|
2940,00
|
|
III
|
50,00
|
882,00
|
Нагадаємо, на базі сервісу «Київ Цифровий» запрацювала програма для автовласників та інспекторів паркування.
Тепер автомобілісти можуть отримувати інформацію і тарифи з муніципальних, перехоплюючих і приватних паркінгів міста. Окрім того, для сервісу евакуації створили QR-код, щоб повернення автівок зі штрафмайданчиків проходило швидше й комфортніше – без друку заяви та додаткових документів.
Раніше повідомлялося, що у Києві запрацювала система «автоштрафів» за несплату парковки.