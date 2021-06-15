У Києві зросте вартість паркування авто: названо тарифи

У центрі Києва година паркування коштуватиме 35 грн

Київ планує встановити нові тарифи на паркування в центрі міста. Відповідний проєкт розпорядження Київської міської державної адміністрації опубліковано на сайті КМДА.

Проєктом розпорядження пропонується встановити тариф на паркування в центральній частині міста 35 грн/год, на прилеглих до центру територіях – 25 грн/год, а в спальних районах залишити вартість паркування без змін – у розмірі 5 грн/год.

Тарифи на послуги з користування відведеними майданчиками для платного паркування транспортних засобів, які надаються комунальним підприємством «Київтранспарксервіс»

Територіальна зона платного паркування Тариф, грн з ПДВ за 1 місце за 1 годину Легкового автомобіля Вантажного автомобіля Автопоїзда Автобуса I 35,00 - - 159,00 II 25,00 52,00 152,00 114,00 III 5,00 10,00 30,00 23,00

Встановлення нового тарифу у першу чергу покликане розвантажити центральну частину Києва і зробити її зручною для усіх учасників дорожнього руху.

Також пропонується змінити вартість одноденного та місячного абонементів на паркування. Згідно з проєктом розпорядження, їхня вартість визначатиметься залежно від тарифу у конкретній частині міста та проміжку часу, на який надається послуга, при цьому діятимуть значні знижки: на денний абонемент – 28% від повної вартості; на місячний абонемент у центрі – 50%. У прилеглих до центру територіях та спальних районах знижки на місячні абонементи становитимуть 60% та 40% відповідно.

Вартість абонементних талонів на послуги з користування відведеними майданчиками для платного паркування легкових автомобілів, які надаються комунальним підприємством «Київтранспарксервіс»

Територіальна зона платного паркування Вартість абонементних талонів, грн з ПДВ за 1 місце за день1 за місяць2 І-ІІІ 390,00 5733,00 I-ІІ 350,00 5145,00 II-ІІІ 250,00 2940,00 III 50,00 882,00

Нагадаємо, на базі сервісу «Київ Цифровий» запрацювала програма для автовласників та інспекторів паркування.

Тепер автомобілісти можуть отримувати інформацію і тарифи з муніципальних, перехоплюючих і приватних паркінгів міста. Окрім того, для сервісу евакуації створили QR-код, щоб повернення автівок зі штрафмайданчиків проходило швидше й комфортніше – без друку заяви та додаткових документів.

Раніше повідомлялося, що у Києві запрацювала система «автоштрафів» за несплату парковки.