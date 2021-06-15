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    У Києві зросте вартість паркування авто: названо тарифи

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    Зміниться вартість погодинного паркування,&nbsp;одноденного та місячного абонементів&nbsp; - У Києві зросте вартість паркування авто: названо тарифи
    Зміниться вартість погодинного паркування, одноденного та місячного абонементів 
    Фото з відкритих джерел

    У центрі Києва година паркування коштуватиме 35 грн

    Київ планує встановити нові тарифи на паркування в центрі міста. Відповідний проєкт розпорядження Київської міської державної адміністрації опубліковано на сайті КМДА.

    Проєктом розпорядження пропонується встановити тариф на паркування в центральній частині міста 35 грн/год, на прилеглих до центру територіях – 25 грн/год, а в спальних районах залишити вартість паркування без змін – у розмірі 5 грн/год.

    Тарифи на послуги з користування відведеними майданчиками для платного паркування транспортних засобів, які надаються комунальним підприємством «Київтранспарксервіс»

    Територіальна зона платного паркування

    Тариф, грн з ПДВ за 1 місце за 1 годину

    Легкового автомобіля

    Вантажного автомобіля

    Автопоїзда

    Автобуса

    I

    35,00

    -

    -

    159,00

    II

    25,00

    52,00

    152,00

    114,00

    III

    5,00

    10,00

    30,00

    23,00

    Встановлення нового тарифу у першу чергу покликане розвантажити центральну частину Києва і зробити її зручною для усіх учасників дорожнього руху.

    Також пропонується змінити вартість одноденного та місячного абонементів на паркування. Згідно з проєктом розпорядження, їхня вартість визначатиметься залежно від тарифу у конкретній частині міста та проміжку часу, на який надається послуга, при цьому діятимуть значні знижки: на денний абонемент – 28% від повної вартості; на місячний абонемент у центрі – 50%. У прилеглих до центру територіях та спальних районах знижки на місячні абонементи становитимуть 60% та 40% відповідно.

    Вартість абонементних талонів на послуги з користування відведеними майданчиками для платного паркування легкових автомобілів, які надаються комунальним підприємством «Київтранспарксервіс»

    Територіальна зона платного паркування

    Вартість абонементних талонів,

    грн з ПДВ за 1 місце

    за день1

    за місяць2

    І-ІІІ

    390,00

    5733,00

    I-ІІ

    350,00

    5145,00

    II-ІІІ

    250,00

    2940,00

    III

    50,00

    882,00

    Нагадаємо, на базі сервісу «Київ Цифровий» запрацювала програма для автовласників та інспекторів паркування.

    Тепер автомобілісти можуть отримувати інформацію і тарифи з муніципальних, перехоплюючих і приватних паркінгів міста. Окрім того, для сервісу евакуації створили QR-код, щоб повернення автівок зі штрафмайданчиків проходило швидше й комфортніше – без друку заяви та додаткових документів.

    Раніше повідомлялося, що у Києві запрацювала система «автоштрафів» за несплату парковки.

    Теги: Київ тарифи автомобіль КМДА послуги парковка
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    У Києві зросте вартість паркування авто: названо тарифи