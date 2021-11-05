На трасі біля Конча-Заспи вщент згоріла автівка (відео)
Причини загорання автомобіля поки що невідомі
У ніч на п’ятницю, 5 листопада, на трасі поблизу Конча-Заспи спалахнуло авто. Про це повідомляє «Київ оперативний».
Автомобіль вигорів ущент.
Причини пожежі та інформація про потерпілих уточнюється.
Як повідомлялося, 29 жовтня на вулиці Причальній у Дарницькому районі на ходу загорілася вантажівка.
У ніч на 28 жовтня на вул. Автозаводській, 61 в Оболонському районі столиці горіли три автомобілі.
15 жовтня сталась автомобільна пожежа на вул. Вишгородській в Оболонському районі столиці. У дворі 14-поверхового житлового будинку згорів припаркований автомобіль УАЗ.