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    На трасі біля Конча-Заспи вщент згоріла автівка (відео)

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    Вогонь повністю охопив автівку - На трасі біля Конча-Заспи вщент згоріла автівка (відео)
    Вогонь повністю охопив автівку
    фото: скріншот із відео

    Причини загорання автомобіля поки що невідомі

    У ніч на п’ятницю, 5 листопада, на трасі поблизу Конча-Заспи спалахнуло авто. Про це повідомляє «Київ оперативний».

    Автомобіль вигорів ущент.

    Причини пожежі та інформація про потерпілих уточнюється.

    Як повідомлялося, 29 жовтня на вулиці Причальній у Дарницькому районі на ходу загорілася вантажівка.

    У ніч на 28 жовтня на вул. Автозаводській, 61 в Оболонському районі столиці горіли три автомобілі.

    15 жовтня сталась автомобільна пожежа на вул. Вишгородській в Оболонському районі столиці. У дворі 14-поверхового житлового будинку згорів припаркований автомобіль УАЗ.

    Теги: пожежа Київ дороги автомобіль
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    На трасі біля Конча-Заспи вщент згоріла автівка (відео)