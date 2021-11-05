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    Палії за $1 тис. влаштували пожежу в садибі блогера під Києвом (фото, відео)

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    Палії знищили гараж та автівки - Палії за $1 тис. влаштували пожежу в садибі блогера під Києвом (фото, відео)
    Палії знищили гараж та автівки
    Фото: Нацполіція

    Поліція затримала двох гастролерів із Одещини

    На початку жовтня у місті Ірпінь невідомі підпалили автомобіль популярного блогера. Полум’ям було знищено гараж і дві автівки, які були там. Правоохоронці провели низку оперативно-розшукових заходів та встановили особи паліїв. Про це повідомляє пресслужба Головного управління Нацполіції в Київській області.

    Встановлено, що 31-річному жителю Одещини 36-річний знайомий запропонував грошову винагороду за підпал автомобіля. Чоловіки ретельно готувалися до злочину: продумували маршрут в обхід камер відеонагляду та зв’язувалися через спеціально куплений телефон, який згодом знищили. Загалом зловмисники отримали за підпал $1 тис.

    Прибувши на місце події, один із чоловіків переліз через паркан та відчинив ворота. Гаражне приміщення, у якому знаходилося два автомобіля, було відчинено. Зловмисники облили BMW бензином та підпалили.

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    Палії за $1 тис. влаштували пожежу в садибі блогера під Києвом (фото, відео)
    Палії за $1 тис. влаштували пожежу в садибі блогера під Києвом (фото, відео)

    «Ці гастролери 31 та 37 років вже раніше судимі за крадіжки, наркозлочини та незаконне поводження зі зброєю. В ніч пожежі вони на таксі приїхали до Ірпеня, купили на заправці пальне та проникли до садиби потерпілих. Свою провину у підпалі фігуранти визнають, втім переконують, що з масштабом «перестарались» і мали намір пошкодити автомобіль лише жінки», – розповів очільник поліції Київщини Андрій Нєбитов.

    Слідчі за процесуальним керівництвом прокуратури повідомили про підозру паліям за ч.2 ст.194 (Умисне знищення або пошкодження майна) Кримінального кодексу України.

    Суд обрав зловмисникам запобіжний захід у вигляді тримання під вартою.

    Теги: Національна поліція України пожежа кримінал Київщина Ірпінь
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    Палії за $1 тис. влаштували пожежу в садибі блогера під Києвом (фото, відео)