На столичному масиві Відрадний пенсіонерка захарастила під'їзд. Сусіди просять про допомогу

Люди стверджують, що це відбувається вже не вперше

В одному з багатоквартирних будинків житлового масиву Відрадний у Києві пенсіонерка так захарастила під'їзд, що її сусіди про це почали писати в соціальних мережах і просити про допомогу. Про це інформує паблік «Мій Відрадний», повідомляє «Главком». «Сусідка на нашому поверсі регулярно стягує хлам та сміття зі



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Люди стверджують, що це відбувається вже не вперше

В одному з багатоквартирних будинків житлового масиву Відрадний у Києві пенсіонерка так захарастила під'їзд, що її сусіди про це почали писати в соціальних мережах і просити про допомогу.

Про це інформує паблік «Мій Відрадний», повідомляє «Главком».

«Сусідка на нашому поверсі регулярно стягує хлам та сміття зі сміттєзбірників, кожного дня ввечері приносить торби зі склянками, частинами цегли, заміненими старими підвіконнями та іншим мотлохом, яким заповнила вщент свою квартиру, а тепер заповнює коридор на поверсі. Розумію, що була шанованою і досить освідченою людиною, але зараз, хоч і акуратна, але захламлює пожежонебезпечним мотлохом прохід на поверсі», - пишуть обурені сусіди пенсіонерки.

Також мешканці будинку зазначають, що вже був випадок, коли один із сусідів підпалив це сміття, і просять порадити їм, як вирішити цю ситуацію цивілізованим шляхом.