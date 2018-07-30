На столичному ринку нерухомості цілковите затишшя



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Експерти з нерухомості пов'язують падіння інтересу до нерухомості із сезоном відпусток

З початком відпусток інтерес до нерухомості у столичному регіоні знизився. Про це повідомляється в аналітичному звіті експертів з нерухомості.

За їхніми даними, по Києву падіння склало 18,5%, по Київській області - 9,7% (порівняно з травнем).

«Якщо порівнювати з аналогічним періодом минулого року, то відзначається стабільність інтересу в Києві, а в області - зростання на 1,6%», - йдеться у звіті експертів проекту ЖК «Лісовий квартал».

За їхніми словами, одним із факторів стабілізації сегмента служили макроекономічні умови. «Ситуація на ринку нерухомості безпосередньо залежить від фінансового «здоров'я» країни в цілому. З початку поточного року внутрішні макроекономічні умови сприяли стабільній і прибутковій роботі банківського сектора завдяки наявності економічного зростання, відсутності шоків на валютному ринку і уповільнення інфляції», - зазначили експерт.

Що ж стосується цінової політики забудовників, що працюють в найближчому столичному передмісті, вона також залишилася незмінною. Порівняно з травнем було зафіксовано незначне збільшення вартості квадратного метра - на 0,1%. «Не дивлячись на позитивні для ринку нерухомості показники, з урахуванням не дуже активного літнього періоду підстав для помітного підвищення цін найближчим часом немає», - кажуть аналітики. Однак вони прогнозують, що збільшення цін може початися через місяць-півтора, коли курс долара США до гривні повернеться до сезонного осіннього зростання. «У такій ситуації зберігати кошти в гривні буде недоцільно. Отже, платоспроможний попит на нерухомість повинен збільшитися», - вважають експерти.