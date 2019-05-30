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    На столицю та область насувається негода

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    На столицю та область насувається негода

    Киян та мешканців області попереджають про грозу та град

    Державна служба України з надзвичайних ситуацій попереджає про погіршення погодних умов у Києві та області у четвер, 30 травня. Про це повідомляє прес-служба ДСНС.

    Так, за даними Укргідрометцентру, у Києві протягом 30 травня грози (I рівень небезпечності, жовтий).

    У Київській області грози, вдень в окремих районах град та шквали 15-20 м/с.

    Також, синоптики попередили, що у четвер у західних, північних, Вінницькій, вдень місцями і в Черкаській, Кіровоградській, Київській та Одеській областях грози, вдень в окремих районах град та шквали 15-20 м/с, в Карпатах та на Закарпатті місцями значні дощі (I рівень небезпечності, жовтий).

    Основні правила поводження під час грози:

    на природі слід:

    • спуститися у низину;
    • відійти від поодиноких дерев, стовпів, вишок;
    • відійти подалі від водойм;
    • на відкритій місцевості сховатися у ямку (рів), а групі людей слід розташуватися поодинці;
    • зняти із себе металеві речі та покласти окремо від себе;
    • якщо є гумові або поліетиленові речі, то ними можна вкритися (підкласти під себе);
    • у лісі слід сховатися під невисокими деревами або у кущах.

    під час грози не можна:

    • ховатися під дуже високими деревами;
    • сидіти на галявинах;
    • ховатися під скелями;
    • іти відкритою місцевістю у мокрому одязі або щільною групою;
    • купатися.

    При падінні дерев чи гілок, при травмуванні людей тощо слід негайно інформувати екстрені служби за телефонами: 101 або 103.

     

    прогноз погоди Київ ДСНС Укргідрометцентр Київщина
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