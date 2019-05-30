На столицю та область насувається негода



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Киян та мешканців області попереджають про грозу та град

Державна служба України з надзвичайних ситуацій попереджає про погіршення погодних умов у Києві та області у четвер, 30 травня. Про це повідомляє прес-служба ДСНС.

Так, за даними Укргідрометцентру, у Києві протягом 30 травня грози (I рівень небезпечності, жовтий).

У Київській області грози, вдень в окремих районах град та шквали 15-20 м/с.

Також, синоптики попередили, що у четвер у західних, північних, Вінницькій, вдень місцями і в Черкаській, Кіровоградській, Київській та Одеській областях грози, вдень в окремих районах град та шквали 15-20 м/с, в Карпатах та на Закарпатті місцями значні дощі (I рівень небезпечності, жовтий).

Основні правила поводження під час грози:

на природі слід:

спуститися у низину;

відійти від поодиноких дерев, стовпів, вишок;

відійти подалі від водойм;

на відкритій місцевості сховатися у ямку (рів), а групі людей слід розташуватися поодинці;

зняти із себе металеві речі та покласти окремо від себе;

якщо є гумові або поліетиленові речі, то ними можна вкритися (підкласти під себе);

у лісі слід сховатися під невисокими деревами або у кущах.

під час грози не можна:

ховатися під дуже високими деревами;

сидіти на галявинах;

ховатися під скелями;

іти відкритою місцевістю у мокрому одязі або щільною групою;

купатися.

При падінні дерев чи гілок, при травмуванні людей тощо слід негайно інформувати екстрені служби за телефонами: 101 або 103.