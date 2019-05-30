На столицю та область насувається негода
Киян та мешканців області попереджають про грозу та град
Державна служба України з надзвичайних ситуацій попереджає про погіршення погодних умов у Києві та області у четвер, 30 травня. Про це повідомляє прес-служба ДСНС.
Так, за даними Укргідрометцентру, у Києві протягом 30 травня грози (I рівень небезпечності, жовтий).
У Київській області грози, вдень в окремих районах град та шквали 15-20 м/с.
Також, синоптики попередили, що у четвер у західних, північних, Вінницькій, вдень місцями і в Черкаській, Кіровоградській, Київській та Одеській областях грози, вдень в окремих районах град та шквали 15-20 м/с, в Карпатах та на Закарпатті місцями значні дощі (I рівень небезпечності, жовтий).
Основні правила поводження під час грози:
на природі слід:
- спуститися у низину;
- відійти від поодиноких дерев, стовпів, вишок;
- відійти подалі від водойм;
- на відкритій місцевості сховатися у ямку (рів), а групі людей слід розташуватися поодинці;
- зняти із себе металеві речі та покласти окремо від себе;
- якщо є гумові або поліетиленові речі, то ними можна вкритися (підкласти під себе);
- у лісі слід сховатися під невисокими деревами або у кущах.
під час грози не можна:
- ховатися під дуже високими деревами;
- сидіти на галявинах;
- ховатися під скелями;
- іти відкритою місцевістю у мокрому одязі або щільною групою;
- купатися.
При падінні дерев чи гілок, при травмуванні людей тощо слід негайно інформувати екстрені служби за телефонами: 101 або 103.