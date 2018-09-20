Велика пожежа на стоянці в Києві: згоріли шість автівок

На стоянці на Позняках невідомі підпалили автівку: згоріло шість машин (фото, відео)



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Фото: Інформатор У Skoda Octavia, на яку і націлювалися зловмисники, згоріла вся передня частина

Пожежа сталася вночі на платній автостоянці на вул. Григоренка

У четвер, 20 вересня, на автомобільній стоянці за адресою вулиця Григоренка, 1 у Дарницькому районі Києва сталася масштабна пожежа: невідомі підпалили машину громадського активіста.

Пожежа почалася близько 2:45. Про це повідомляє Інформатор.

За словами власника згорілого автомобіля Skoda Octavia, в момент пожежі авто перебувало на стоянці. Невідомі непомітно пробралися на територію, що охороняється, облили капот машини маслом і підпалили. До приїзду рятувальників полум'я від палаючого автомобіля піднімалося приблизно на три метри.

В результаті пожежі постраждали ще п'ять машин, які в цей момент знаходилися поруч з палаючим авто. Найбільше дісталося Suzuki SX4 - автомобіль вигорів практично повністю. У Skoda Fabia і Mazda 3 серйозно обгоріли задні частини. Opel Vectra і Renault отримали незначні пошкодження - в деяких місцях обгоріла фарба.

У Skoda Octavia, на яку і націлювалися зловмисники, згоріла вся передня частина.

Господар машини не виключає, що в такий спосіб йому могли мстити через його громадянську позицію щодо нелегального видобутку піску в селі Пухівка. Він неодноразово організовував акції проти незаконного бізнесу.

У результаті пожежі ніхто не постраждав. На місці працювали дві пожежні бригади, екіпаж патрульної поліції і «швидка». Причини загоряння встановить слідство.

Як повідомлялося, в центрі Києва п'яного господаря дивом витягли з палаючої квартири. В результаті пожежі квартира вигоріла повністю, також серйозно постраждало майно сусідніх квартир.