  1. Головна
  2. Київ
  3. Новини

    Натисніть «Подобається», щоб читати
    Glavcom.ua в Facebook

    Я вже читаю Glavcom в Facebook

    Новини

    На території промзони у Києві повісився хлопець

    • Розсилка
    Тіло хлопця було виявлено у підсобному приміщенні - На території промзони у Києві повісився хлопець
    Фото: Інформатор
    Тіло хлопця було виявлено у підсобному приміщенні

    Тіло молодого чоловіка виявили вранці в одному з підсобних приміщень

    У вівторок, 28 серпня, в Києві на території промзони за адресою Жмеринська, 1, у Святошинському районі повісився молодий хлопець.

    Тіло молодого чоловіка виявили близько 9:00 в одному з підсобних приміщень. Щоб звести рахунки з життям, хлопець обмотав навколо шиї ремінь. Про це повідомляє Інформатор.

    На даний момент всю територію промзони оточила поліція, не пропускає машини і відганяє очевидців.

    Читайте також

    Ведуться слідчі дії. Правоохоронці опитують свідків і встановлюють особу загиблого.

    1 з 3
    на весь екран згорнути
    На території промзони у Києві повісився хлопець
    На території промзони у Києві повісився хлопець
    Фото: Інформатор

    Нагадаємо, 13 серпня з 11 поверху будинку за адресою вулиця Златоустівська, 44/22 викинулася молода жінка. Вона впала на козирок ресторану «Танукі», який розташований на першому поверсі. В цей же день, 13 серпня, з балкона будинку за адресою проспект Перемоги, 89-а викинулася жінка.

    Читайте також
    Київ самогубство поліція чоловік
    Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
    Коментарі ()
    1000 символів залишилось
    НАЙПОПУЛЯРНІШЕ