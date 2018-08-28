На території промзони у Києві повісився хлопець



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Фото: Інформатор Тіло хлопця було виявлено у підсобному приміщенні

Тіло молодого чоловіка виявили вранці в одному з підсобних приміщень

У вівторок, 28 серпня, в Києві на території промзони за адресою Жмеринська, 1, у Святошинському районі повісився молодий хлопець.

Тіло молодого чоловіка виявили близько 9:00 в одному з підсобних приміщень. Щоб звести рахунки з життям, хлопець обмотав навколо шиї ремінь. Про це повідомляє Інформатор.

На даний момент всю територію промзони оточила поліція, не пропускає машини і відганяє очевидців.

Ведуться слідчі дії. Правоохоронці опитують свідків і встановлюють особу загиблого.

Нагадаємо, 13 серпня з 11 поверху будинку за адресою вулиця Златоустівська, 44/22 викинулася молода жінка. Вона впала на козирок ресторану «Танукі», який розташований на першому поверсі. В цей же день, 13 серпня, з балкона будинку за адресою проспект Перемоги, 89-а викинулася жінка.