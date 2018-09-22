На трасі Київ-Харків перекинулася фура з яблуками (ФОТО)



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Фото: Київ Оперативний На трасі Київ-Харків перекинулася фура з яблуками

Сотні кілограмів яблук перетворили автотрасу на «килим»

На 120-му кілометрі траси Київ-Харків перекинулася вантажівка з яблуками, перекривши на якийсь час рух транспорту. Про це повідомляється в групі «Київ оперативний» у Facebook. В результаті ДТП на дорогу висипалися сотні кілограм яблук, утворивши суцільний яблучний «килим». В результаті події ніхто не постраждав.

У грудні минулого року в Дніпрі перекинулася фура з мандаринами. Для збирання фруктів знадобився трактор.