На Троєщині через підгоряння їжі загинула жінка



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Пожежа сталася у квартирі на третьому поверсі багатоповерхівки

У п’ятницю, 7 вересня, о 08:13 до Служби порятунку 101 надійшло повідомлення про пожежу, яка виникла в одній із квартир на 3-му поверсі 9-поверхового житлового будинку на пр. Маяковського, 28-Б у Деснянському районі Києва. Про це повідомляє прес-служба Головного управління ДСНС у Києві.

«На місце події негайно прибули рятувальники 43-ї Державної пожежно-рятувальної частини. По прибуттю було встановлено, що на електроплиті підгоріла їжа. Рятувальники потрапили до квартири та врятували жінку 1954 року, яку винесли на свіже повітря та передали працівникам медичної служби. Бійці ліквідували можливу пожежу шляхом відключення електроплити», - йдеться в повідомленні.

Але в кареті швидкої медичної допомоги під час реанімаційних заходів жінка померла.

Як повідомлялося, 7 вересня вранці на вулиці Андріївська, 11/7 в Києві сталася пожежа: горіла двокімнатна квартира на третьому поверсі житлового будинку.