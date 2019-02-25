На Троєщині чоловік порізав агітаційний намет
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Розсилка
Невідомий пошкодив бокову частину намету гострим предметом
Столичні поліцейські розшукують чоловіка, який пошкодив агітаційний намет. Про це повідомляє пре-служба поліції Києва.
Подія сталася у Деснянському районі столиці на проспекті Маяковського.
На лінію 102 надійшло повідомлення від 38-річного місцевого мешканця, що невідомий порізав палатку політичної партії.
Правоохоронці встановили, що невідомий пошкодив бокову частину намету гострим предметом та пішов в сторону зупинки громадського транспорту.
Відомості про подію внесені до Єдиного реєстру досудового розслідувань за ч.1 ст. 296 (Хуліганство) Кримінального кодексу України.
Нагадаємо, 24 лютого в центрі Києва націоналістичні партії та організації провели акцію «Віче гідності» з вимогами «За чисті вибори, за гідне життя», виступаючи проти практики підкупу виборців.