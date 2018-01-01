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    На Троєщині під час пожежі у багатоквартирному будинку врятували 15 людей

    Під час гасіння пожежі в житловому будинку виведено на безпечну відстань 15 людей, з яких п'ятеро дітей
    7 лютого о 17:54 до оперативно-координаційного центру Головного управління ДСНС України у м. Києві надійшло повідомлення про пожежу, яка виникла у 16-поверховому житловому будинку на вулиці Бальзака, 92-А. Про це інформує прес-служба ДСНС України у Києві, повідомляє «Главком». На місце події негайно було направлено рятувальників з
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    Під час гасіння пожежі в житловому будинку виведено на безпечну відстань 15 людей, з яких п'ятеро дітей

    7 лютого о 17:54 до оперативно-координаційного центру Головного управління ДСНС України у м. Києві надійшло повідомлення про пожежу, яка виникла у 16-поверховому житловому будинку на вулиці Бальзака, 92-А.

    Про це інформує прес-служба ДСНС України у Києві, повідомляє «Главком».

    На місце події негайно було направлено рятувальників з найближчих пожежно-рятувальних підрозділів. По прибуттю вогнеборці встановили, що в одній із квартир на 4-му поверсі виникла пожежа. Не гаючи часу рятувальники приступили до гасіння пожежі. О 18:45 пожежу було локалізовано, а о 19:08 - ліквідовано.

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    Під час гасіння рятувальники з верхніх поверхів вивели на безпечну відстань 15 людей, з яких п'ятеро дітей.

    До гасіння пожежі було залучено сім одиниць основної та спеціальної пожежно-рятувальної техніки та близько 30 чоловік особового складу.

    Причина виникнення пожежі та збиток з’ясовуються правоохоронними органами.

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