  1. Головна
  2. Київ
  3. Новини

    Натисніть «Подобається», щоб читати
    Glavcom.ua в Facebook

    Я вже читаю Glavcom в Facebook

    Новини

    На Троєщині водолази дістали із затоки тіло чоловіка

    • Розсилка
    Рятувальники дістали тіло та передали правоохоронним органам - На Троєщині водолази дістали із затоки тіло чоловіка
    Рятувальники дістали тіло та передали правоохоронним органам
    Фото: ДСНС

    Тіло чоловіка 1957 року знаходилось на відстані 15 м від берега

    Сьогодні, 28 травня, о 08:22 до оперативно-координаційного центру Головного управління ДСНС України у Києві надійшло повідомлення від правоохоронців про виявлене тіло чоловічої статі у затоці Доманя, що у селі Троєщина.

    На місце події було направлено водолазів Аварійно-рятувального загону спеціального призначення, повідомляє прес-служба столичного управління ДСНС.

    Як виявилось, тіло чоловіка 1957 року знаходилось на відстані 15 м від берега на поверхні води. Водолази за допомогою водолазного спорядження дістали тіло та передали правоохоронним органам.

    Причини трагедії встановлюють правоохоронні органи.

    Як повідомлялося, з 20 по 26 травня на водних об’єктах міста загинуло три людини та врятовано одну особу. З початку 2019 року на водних об'єктах Києва загинула 21 особа, врятовано 16 людей.

    Читайте також
    Київ ДСНС водойма потонули рятувальники чоловік
    Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
    Коментарі ()
    1000 символів залишилось
    НАЙПОПУЛЯРНІШЕ