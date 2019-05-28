На Троєщині водолази дістали із затоки тіло чоловіка



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Рятувальники дістали тіло та передали правоохоронним органам Фото: ДСНС

Тіло чоловіка 1957 року знаходилось на відстані 15 м від берега

Сьогодні, 28 травня, о 08:22 до оперативно-координаційного центру Головного управління ДСНС України у Києві надійшло повідомлення від правоохоронців про виявлене тіло чоловічої статі у затоці Доманя, що у селі Троєщина.

На місце події було направлено водолазів Аварійно-рятувального загону спеціального призначення, повідомляє прес-служба столичного управління ДСНС.

Як виявилось, тіло чоловіка 1957 року знаходилось на відстані 15 м від берега на поверхні води. Водолази за допомогою водолазного спорядження дістали тіло та передали правоохоронним органам.

Причини трагедії встановлюють правоохоронні органи.

Як повідомлялося, з 20 по 26 травня на водних об’єктах міста загинуло три людини та врятовано одну особу. З початку 2019 року на водних об'єктах Києва загинула 21 особа, врятовано 16 людей.