На Ukrainian Fashion Week представили одяг для київських комунальників (фото)



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На подіумі представили 20 моделей уніформи для комунальників Фото: пресслужба мера Києва

Чотири українських дизайнери розробили моделі одягу для комунальників

На Ukrainian Fashion Week відбувся окремий показ моделей одягу для столичних комунальних служб. Показ відвідав мер столиці, працівники комунальних підприємств Києва, а як модель у формі Муніципальної охорони вийшов Володимир Кличко.

Про це повідомляє пресслужба мера Києва.

«Місто ініціювало і розпочало втілювати цей проект, аби працівники комунальних служб столиці мали гарний, стильний і зручний робочий одяг. Я звернувся до оргкомітету Ukrainian Fashion Week з ідеєю «переодягнути» працівників комунальних служб міста, - сказав Кличко. - За допомоги Ukrainian Fashion Week ми залучили чотирьох молодих українських дизайнерів - Володимира Демчинського, Ядвігу Нетикшу, Софію Русинович та Кирила Харитонцева, які розробили і в липні представили нам ескізи форми для комунальних служб Києва. А сьогодні вже представили цікаві зразки моделей на Ukrainian Fashion Week. І, до речі, дехто з цих дизайнерів вже створював колекції у стилі робочого одягу».

Так, кожен з дизайнерів підготував по п'ять моделей одягу - для працівників метро, швидкої допомоги, Муніципальноі охорони, «Київпастрансу» та «Київзеленбуду». Всього на подіумі представили 20 моделей уніформи. Це поки що - зразки. Кожну з представлених моделей одягу можна буде адаптувати до реального життя та потреб працівників комунальних служб.

Виготовлення робочого одягу для комунальників планується замовити в українських виробників.

«Бачення уніформи дизайнерами виглядає цікавим і оригінальним. Деякі варіанти мене вразили, - підкреслив мер Києва. - В європейській столиці люди, які забезпечують її життєдіяльність, сервіс та комфорт для мешканців, повинні працювати в сучасній, зручній та гарній уніформі. Адже вони є обличчям нашого міста. І вони на це заслуговують!».