Вирубали лісу на понад 39 млн грн. На Чернігівщині судитимуть посадовців (фото)

Посадових осіб підприємства очікує кримінальна відповідальність згідно зі статтею 246, яка карається позбавленням волі на строк від п’яти до семи років

Загалом порушники знищили понад сім тисяч дерев

Понад 39 мільйонів гривень збитків завдано довкіллю Чернігівщини внаслідок незаконної вирубки дерев. Про це повідомив голова Державної екологічної інспекції України Андрій Мальовнаий на сторінці у Facebook.

«Під час слідчих дій на держпідприємстві «Ріпкирайагролісгосп», до яких була залучена Держекоінспекція, виявлено знесення дерев на 17 гектарах без оцінки впливу на довкілля. Це є порушенням, адже для санітарної рубки, що здійснюється на площі більше одного гектара, обов’язково потрібно отримувати ОВД. Загалом порушники знищили понад 7,7 тисяч дерев, а збитки склали понад 39 мільйонів гривень», – написав Мальований.

Чиновник також зазначив, що на посадових осіб підприємства очікує кримінальна відповідальність. «Вирубка дерев, що призвела до тяжких наслідків (у шістдесят і більше разів перевищує неоподатковуваний мінімум доходів громадян) згідно зі статтею 246 карається позбавленням волі на строк від п’яти до семи років», – зазначив Мальований.

Нагадаємо, за незаконні суцільні рубки лісу на 13 млн грн на Київщині судитимуть сімох осіб.

Також на Вінниччині затримали групу осіб, які незаконно вирубували дерева цінних порід. Лісопродукцію збували на території Волинської області.

Тим часом, на Закарпатті борються із вирубками лісу за допомогою мобільного додатка.