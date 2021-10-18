  1. Головна
  2. Країна
  3. Події в Україні
рус
    Події в Україні

    Вирубали лісу на понад 39 млн грн. На Чернігівщині судитимуть посадовців (фото)

    •  glavcom.ua
    • Розсилка
    Посадових осіб підприємства очікує кримінальна відповідальність згідно зі статтею 246, яка карається позбавленням волі на строк від п&rsquo;яти до семи років - Вирубали лісу на понад 39 млн грн. На Чернігівщині судитимуть посадовців (фото)
    Посадових осіб підприємства очікує кримінальна відповідальність згідно зі статтею 246, яка карається позбавленням волі на строк від п’яти до семи років
    фото Андрій Мальований/Facebook

    Загалом порушники знищили понад сім тисяч дерев

    Понад 39 мільйонів гривень збитків завдано довкіллю Чернігівщини внаслідок незаконної вирубки дерев. Про це повідомив голова Державної екологічної інспекції України Андрій Мальовнаий на сторінці у Facebook.

    «Під час слідчих дій на держпідприємстві «Ріпкирайагролісгосп», до яких була залучена Держекоінспекція, виявлено знесення дерев на 17 гектарах без оцінки впливу на довкілля. Це є порушенням, адже для санітарної рубки, що здійснюється на площі більше одного гектара, обов’язково потрібно отримувати ОВД. Загалом порушники знищили понад 7,7 тисяч дерев, а збитки склали понад 39 мільйонів гривень», – написав Мальований.

    1 з 7
    на весь екран згорнути
    Вирубали лісу на понад 39 млн грн. На Чернігівщині судитимуть посадовців (фото)
    Вирубали лісу на понад 39 млн грн. На Чернігівщині судитимуть посадовців (фото)
    Вирубали лісу на понад 39 млн грн. На Чернігівщині судитимуть посадовців (фото)
    Вирубали лісу на понад 39 млн грн. На Чернігівщині судитимуть посадовців (фото)
    Вирубали лісу на понад 39 млн грн. На Чернігівщині судитимуть посадовців (фото)
    Вирубали лісу на понад 39 млн грн. На Чернігівщині судитимуть посадовців (фото)

    Чиновник також зазначив, що на посадових осіб підприємства очікує кримінальна відповідальність. «Вирубка дерев, що призвела до тяжких наслідків (у шістдесят і більше разів перевищує неоподатковуваний мінімум доходів громадян) згідно зі статтею 246 карається позбавленням волі на строк від п’яти до семи років», – зазначив Мальований.

    Нагадаємо, за незаконні суцільні рубки лісу на 13 млн грн на Київщині судитимуть сімох осіб.

    Також на Вінниччині затримали групу осіб, які незаконно вирубували дерева цінних порід. Лісопродукцію збували на території Волинської області.

    Тим часом, на Закарпатті борються із вирубками лісу за допомогою мобільного додатка.

    Теги: вирубування лісу Чернігівщина чиновник
    Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
    Коментарі ()
    1000 символів залишилось
    Читайте також:

    Натисніть «Подобається», щоб читати
    Glavcom.ua в Facebook

    Я вже читаю Glavcom в Facebook

    НАЙПОПУЛЯРНІШЕ

    Про використання cookies: Продовжуючи переглядати glavcom.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом і погоджуєтеся на використання файлів cookies Згоден   Про файли cookies

    Вирубали лісу на понад 39 млн грн. На Чернігівщині судитимуть посадовців (фото)