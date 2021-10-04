Скандал в Обухові: міськрада віддала під забудову 18 га лісу

Депутати та мешканці Обухова вимагають зупинити рішення міськради

30 вересня Обухівська міська рада ухвалила проєкт містобудівної документації – План зонування території міста, зі змінами в зонування територій міста, які надають дозвіл на забудову близько 18 га лісу на території Обухова. Про це повідомив на своїй сторінці у Facebook депутат міськради Богдан Яцун.

За його словами, питання зонування «було винесено на розгляд міської ради з підлим обманом громади».

Яцун повідомив, що міськрада дала дозвіл на забудову та вирубання лісу на таких ділянках:

30 соток посеред лісу біля Миру, 16, вище джерела, кадастровий номер: 3223110100:01:016:0014

1,08 га залісненого схилу нижче 14-поверхових будинків по вулиці Миру, 1 та 2, кадастровий номер: 3223110100:01:098:0036

близько 16 га соснового лісу між с. Таценки та промисловою зоною Обухова («Інтерфом»), поряд з міським пляжем Обухова. У 2007 році цей ліс рішенням РДА було роздано під індивідуальне садівництво. На даний час це рішення скасовано судом і ліс повернуто у власність громади та лісгоспу

близько 0,5 га лісу між гаражним кооперативом «Промбудівець» та вул. Каштанова.

Яцун зазначив, що в генеральному плані Обухова усі вищеназвані території не мають статусу земель забудови, а позначені як лісові насадження загального користування

Відповідно до ст. 66 Регламенту Обухівської міської ради, міський голова Олександр Левченко може протягом 5 робочих днів зупинити ухвалене рішення та внести його на повторний розгляд міської ради з обґрунтуванням зауважень, для чого своїм розпорядженням міський голова має скликати пленарне засідання ради.

4 жовтня мешканці Обухова передали міському голові звернення з вимогою зупинити рішення та внести зміни до проєкту Плану зонування міста Обухова, які збережуть 18 га лісу від забудови.

Як повідомлялося, нещодавно рішенням суду територіальній громаді Києва повернено земельну ділянку площею 19 га та вартістю 614 млн грн, розташовану в нижньому каскаді Совських ставків у Голосіївському районі Києва.