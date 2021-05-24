На ВДНГ з’явиться урбан-парк: деталі масштабного проєкту (фото)

Урбан-парк є частиною концепції спортивного кластера, що з’явиться на ВДНГ

Підготовчі роботи зі створення парку на ВДНГ розпочнуться 28 травня

На території ВДНГ починаються роботи з облаштування урбан-парку. Цей простір буде призначений для занять спортом, зокрема вуличними культурами, та проведення заходів. Тут побудують бетонний скейт-парк, майданчики для вуличних видів футболу, баскетболу, танців, воркауту й паркуру, клаймбінгу, доріжки для бігу, дитячі урбан-локації та столи для тенісу. Усі вони будуть безкоштовні для відвідування. Про це повідомляється на сайті ВДНГ.

Крім тренувань, в урбан-парку планують регулярно проводити батли та джеми вуличних культур, реалізовувати спортивні проєкти та медійні заходи, які допоможуть створити у спортивному кластері ВДНГ унікальну живу атмосферу. Важливою частиною простору стане і Street Culture Hub, який об'єднає спільноту вуличних культур із різних міст України разом з відомими атлетами, артистами та різноманітними командами.

«Україна посідає останнє місце в Європі за глобальним індексом процвітання від інституту Legatum. Причина, зокрема, у нерозвинутій культурі масового спорту та браку якісної спортивної інфраструктури. Саме тому в Концепції розвитку ВДНГ на 40 років зафіксовано важливий напрям – створення можливостей для спорту й активного відпочинку», – зазначив Євген Мушкін, генеральний директор Національного комплексу «Експоцентр України».

Майбутній урбан-парк – це частина концепції спортивного кластера, що з’явиться на ВДНГ. Його розробленням займається компанія із трансформації міських просторів Big City Lab разом зі співавтором концепції розвитку ВДНГ – литовським урбаністом Тадасом Йонаускісом.

Концепцію урбан-парку розробляє команда Street Culture під керівництвом Єгора Матюхіна та архітектори вуличних культур з Urban Reform – Олександра Нарижна і Анастасія Палій. Разом вони вже створили три урбан-парки та багато архітектурних концепцій вуличних культур у Харкові.

Підготовчі роботи зі створення парку на ВДНГ розпочнуться вже 28 травня.

Загальна концепція спортивного кластера формується з урахуванням даних із дослідження масового спорту в Києві, що було проведено Big City Lab у 2018 році, та двох опитувань, які компанія здійснила навесні цього року разом з U-Sport. В одному з них команда провела інтерв’ю з лідерами спорту та представниками вуличних культур Києва. В іншому – опитала близько 2300 людей віком від 18 до 60 років, половина з яких відвідує Експоцентр щонайменше кілька разів на місяць.

Серед майданчиків, які гості ВДНГ хотіли б побачити в інфраструктурі майбутнього спортивного кластера, окрім урбан-парку, згадувалися професійні бігові доріжки, локації для заняття фітнесом (тренажери, TRX, кросфіт) і йогою, настільний теніс, басейн, баскетбольні й футбольні майданчики та скеледром.

Фінальну концепцію спортивного кластера ВДНГ представлять у червні цього року. Зараз усі громадські активісти та ті, хто бажає в майбутньому займатися спортом на ВДНГ, можуть ознайомитись із майстер-планом урбан-парку та залишити команді розробників свої відгуки й побажання за посиланням.