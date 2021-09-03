На вихідні в Києві перекриють ряд вулиць: адреси

У зв’язку із проведенням спортивного масового заходу 4 вересня із 18:00 до 23:00 у місті обмежать рух

У столиці відбудеться костюмований забіг

У суботу, 4 вересня, ввечері в Києві перекриють ряд вулиць через спортивні масові заходи. Про це повідомляє пресслужба Uklon Night Run.

За інформацією Патрульної поліції Києва, у зв’язку із проведенням спортивного масового заходу 4 вересня із 18:00 до 23:00 у місті обмежать рух на вулицях:

Петра Сагайдачного;

Набережно-Хрещатицькій;

Гаванському мосту (тільки у напрямку вулиці Набережно Рибальської);

Володимирському узвозі (тільки у напрямку вулиці Петра Сагайдачного);

шосе Набережному (обмежать рух тільки у напрямку від Дніпровського узвозу до вулиці Набережно-Хрещатицької);

Набережно-Рибальській (обмежать тільки у напрямку Північного мосту до вулиці Електриків).

Заїзд на міст Метро залишать із Дніпровського узвозу, з’їзд із мосту Метро буде функціонувати тільки на естакаду.

Рух від мосту Патона буде можливий на з’їзд до Дніпровського проїзду.

За інформацією організаторів, головна подія «Uklon Нічний забіг» триватиме на Контрактовій площі (від вулиці Костянтинівської), вулиці Сагайдачній (від Контрактової площі до вулиці Андріївської), вулиці Іллінській (від Контрактової площі до вулиці Братської).

Також змагання відбудуться за такими маршрутами:

дитячі забіги – Контрактова площа, 2/1 – Контрактова площа – вулиця Петра Сагайдачного – вулиця Петра Сагайдачного, 25 – вулиця Петра Сагайдачного – Контрактова площа – Контрактова площа, 2/1;

Uklon Night Run 10 km – Контрактова площа, 2/1 – Контрактова площа – вулиця Петра Сагайдачного – Боричів узвіз – естакада лівоповоротного з’їзду з Володимирського узвозу на вулицю Набережно-Хрещатицьку – вулиця Набережно-Хрещатицька – Набережне шосе – заїзд з Набережного шосе на Дніпровський узвіз – Набережне шосе – вулиця Набережно-Хрещатицька – естакада лівоповоротного з’їзду з Володимирського узвозу на вулицю Набережно-Хрещатицьку – Боричів узвіз – вулиця Петра Сагайдачного – Контрактова площа – Контрактова площа, 2/1;

Uklon Night Run 5 km – Контрактова площа, 2/1 – Контрактова площа – вулиця Петра Сагайдачного – естакада лівоповоротного з'їзду з Володимирського узвозу на вулицю Набережно-Хрещатицьку – вулиця Набережно-Хрещатицька – Гаванський міст – вулиця Набережно-Рибальська зупинка громадського транспорту «Мостовий перехід» – вулиця Набережно – Рибальська Гаванський міст – вулиця Набережно-Хрещатицька – естакада лівоповоротного з’їзду з Володимирського узвозу на вулицю Набережно-Хрещатицьку – вулиця Петра Сагайдачного – Контрактова площа – Контрактова площа, 2/1;

Uklon Night Run 2 km – Контрактова площа, 2/1 – Контрактова площа – вулиця Петра Сагайдачного – Боричів узвіз – Володимирський узвіз – Європейська площа – Володимирський узвіз – Боричів узвіз – вулиця Петра Сагайдачного – Контрактова площа – Контрактова площа, 2/1.

За інформацією організаторів, «Uklon Нічний забіг» – особливий формат заходу, який поєднує забіг вулицями нічного міста і фантастичне шоу з костюмованою вечіркою та драйвовою музикою. Кожен учасник може пробігти свою дистанцію у будь-якому образі, а автори найоригінальніших костюмів отримають спеціальні призи.