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    Новини

    На вівторок у столиці оголошено штормове попередження

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    На вівторок у столиці оголошено штормове попередження

    Пориви вітру у Києві сягатимуть 20 м/с

    У вівторок, 25 вересня, у Києві пориви вітру сягатимуть 15-20 м/с. Про це повідомляє прес-служба Київської міської держадміністрації з посиланням на дані Укргідрометцентру.

    У вівторок у столиці хмарно з проясненнями, невеликий дощ. Температура вночі 6-8°, вдень 10-12°.

    Уночі 26-го очікуються заморозки на поверхні ґрунту 0-5°.

    Як повідомлялося, в Україні 26-27 вересня очікуються заморозки на поверхні ґрунту.

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