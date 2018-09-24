На вівторок у столиці оголошено штормове попередження



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Пориви вітру у Києві сягатимуть 20 м/с

У вівторок, 25 вересня, у Києві пориви вітру сягатимуть 15-20 м/с. Про це повідомляє прес-служба Київської міської держадміністрації з посиланням на дані Укргідрометцентру.

У вівторок у столиці хмарно з проясненнями, невеликий дощ. Температура вночі 6-8°, вдень 10-12°.

Уночі 26-го очікуються заморозки на поверхні ґрунту 0-5°.

Як повідомлялося, в Україні 26-27 вересня очікуються заморозки на поверхні ґрунту.