На Водохреща у Києві народилося п’ять двієнь



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Минулого тижня у столиці народилося понад 600 немовлят

З 13-го по 19 січня 2020 року у пологодопоміжних закладах Києві народилось 637 немовлят, з них – 304 дівчинки та 333 хлопчики.

Про це повідомляє Міський науковий інформаційно-аналітичний центр медичної статистики.

Серед новонароджених зареєстровано 13 двієнь. Найбільше число двієнь народилося 13 січня, а саме 6. Це 12 малюків, з яких світ побачили 6 дівчаток та 6 хлопчиків.

В День Хрещення Господнього, 19 січня, лелека приніс 66 немовлят, з них 27 дівчаток та 39 хлопчиків. Минулого року в цей день народилося 85 немовлят, з них 32 дівчинки та 53 хлопчики, в тому числі 5 двієнь.

Як повідомлялося, за останніми даними, чисельність населення Києва складає 3,703 млн осіб.

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