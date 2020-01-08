Стало відомо, скільки немовлят народилося в Києві на Різдво



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У Києві 7 січня народилося більше хлопчиків, ніж дівчаток

7 січня в Києві народилося 50 дітей. Про це повідомила керівник пресслужби Департаменту охорони здоров’я Київської міської держадміністрації Наталя Вишневська.

«За 7 січня 2020 року в Києві народилося 50 дітей, з них 33 хлопчики та 17 дівчаток», - сказала вона УНН.

У Новий рік в Києві народилося 59 дітей, з них одна двійня.

Станом на початок грудня з початку 2019 року у столиці народилося 30587 немовлят (14637 дівчаток та 15950 хлопчиків) в тому числі 652 двійні і 5 трієнь.

Найбільшу кількість новонароджених у 2019 році принесли нам літні місяці: липень та серпень – відповідно 3019 та 3027 немовлят. У липні народилася і найбільша кількість двієнь – 70, а у серпні – 2 трійні.

Нагадаємо, 14 листопада на пленарному засіданні Київської міської ради депутати прийняли у першому читання рішення, яке передбачає надання матеріальної допомоги при народженні дитини мешканцям Києва.

Після депутатських дебатів стало зрозуміло, що обіцяні додаткові 10 тисяч грн «світитимуть» не для всіх немовлят, народжених у Києві. Згідно з новим рішенням Комісії з питань охорони здоров'я та соціального захисту, грошову допомогу варто надавати лише багатодітним і малозабезпеченим сім`ям, а також особам з інвалідністю.

Також у першому читанні депутати підтримали проєкт рішення про забезпечення функціонування послуги з догляду за дитиною до трьох років «Київська муніципальна няня».

За даними Держстату, падіння рівня народжуваності викликано несприятливою демографічною ситуацією, яка склалась ще в 1990-ті роки.

Відтоді смертність стала значно більшою, аніж народжуваність. Лише торік кількість українців зменшилася на 250 тисяч.