У Києві чоловік знайшов немовля у сміттєвому контейнері



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Дитина в пакеті була мертва

У ніч на середу, 15 січня, на вулиці Героїв Севастополя, 22 в Києві чоловік знайшов труп немовляти. Тіло знаходилося в сміттєвому контейнері.

Про моторошну знахідку до поліції повідомили близько півночі. Про це Інформатору розповіли джерела в правоохоронних органах.

На місце виїхали правоохоронці.

Попередньо, чоловік, який проживає неподалік, перебирав в сміттєвому баку пляшки. Серед сміття, під мотлохом він побачив дивний пакет. Коли чоловік розгорнув його, то побачив у пакеті немовля.

Дитина не подавала ознак життя. Коли приїхали лікарі, то вони були безсилі.

Поліцейські з'ясовують всі подробиці моторошного інциденту.

Як повідомлялося, у поїзді, що прямував з Москви до Сімферополя, п'яна напівгола росіянка викинула десятимісячну доньку в туалет. Маленьку врятували старша дочка і співмешканець жінки. Інцидент стався в ніч на 10 січня.

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