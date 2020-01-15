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    У Києві чоловік знайшов немовля у сміттєвому контейнері

    • Розсилка
    У Києві чоловік знайшов немовля у сміттєвому контейнері

    Дитина в пакеті була мертва

    У ніч на середу, 15 січня, на вулиці Героїв Севастополя, 22 в Києві чоловік знайшов труп немовляти. Тіло знаходилося в сміттєвому контейнері.

    Про моторошну знахідку до поліції повідомили близько півночі. Про це Інформатору розповіли джерела в правоохоронних органах.

    На місце виїхали правоохоронці.

    Попередньо, чоловік, який проживає неподалік, перебирав в сміттєвому баку пляшки. Серед сміття, під мотлохом він побачив дивний пакет. Коли чоловік розгорнув його, то побачив у пакеті немовля.

    Дитина не подавала ознак життя. Коли приїхали лікарі, то вони були безсилі.

    Поліцейські з'ясовують всі подробиці моторошного інциденту.

    Як повідомлялося, у поїзді, що прямував з Москви до Сімферополя, п'яна напівгола росіянка викинула десятимісячну доньку в туалет. Маленьку врятували старша дочка і співмешканець жінки. Інцидент стався в ніч на 10 січня. 

    У Дніпрі 3 січня на сміттєвому полігоні «Правобережний» знайшли мертву новонароджену дитину.

    У Білій Церкві біля багатоповерхового будинку місцева жителька виявила тіло немовляти і про жахливу знахідку повідомила до поліції.

    У місті Фастів Київської області багатодітна матір самостійно народила немовля і винесла його до лісопосадки. 

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