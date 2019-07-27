На Володимирській гірці зібралися віряни Московської церкви (фото)



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Віряни московської церкви на Володимирській гірці Фото: Станіслав Груздєв, Главком

У Київ приїхали люди з багатьох регіонів України

На Володимирській гірці у Києві зібралися тисячі вірян для участі у молебні, який проведе предстоятель Української православної церкви московського патріархату Онуфрій, і хресному ході до Києво-Печерської лаври.

Приїхали люди з багатьох регіонів України, повідомляє кореспондент «Главкома».

На вході до Володимирської гірки правоохоронці перевіряють вірян на наявність заборонених речовин та предметів. Цього року немає рамок, через які в минулі роки змушували проходити людей.

Вранці до Києво-Печерської лаври під’їжджали автобуси Хмельницької, Чернівецької, Волинської, Тернопільської, Рівненської єпархій.

Хресний хід від Володимирської гірки до Лаври має розпочатися о 13:30.

Як повідомлялося, для забезпечення громадського порядку під час хресного ходу залучені всі підрозділи київської поліції. Зокрема, на службу заступили спеціалісти вибухотехнічної служби, кінологи з собаками, спецпризначенці, а також співробітники превентивної комунікації.

Нагадаємо, Православна церква України в день Хрещення Русі 28 липня проведе свою першу хресну ходу.

27 липня Московська церква проведе урочистий молебень на Володимирській гірці та хресний хід.

27 та 28 липня на час проведення загальноміських заходів до 1031-ї річниці хрещення Київської Русі-України вносяться зміни у роботу наземного громадського транспорту.