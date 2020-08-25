Дощі та спека до +31: прогноз погоди на 25 серпня
Західні області накриють дощі з грозами
Грозові дощі очікуються на заході та півночі країни
У вівторок, 25 серпня, в Україні місцями пройдуть дощі. Максимальна температура повітря вдень +31 градус.
Про це повідомляє Укргідрометцентр.
Так, на заході, півночі і в центрі пройдуть дощі. Температура повітря вдень у західних та північних областях буде 23-25 градусів вище нуля.
На сході і півдні країни в цей день без опадів, денна температура повітря до +31 градуса.
У центральному регіоні вдень стовпчики термометрів покажуть +25...+27.
У Києві цього дня температура вдень становитиме до + 24 градусів.