Дощі та спека до +31: прогноз погоди на 25 серпня



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Західні області накриють дощі з грозами

Грозові дощі очікуються на заході та півночі країни

У вівторок, 25 серпня, в Україні місцями пройдуть дощі. Максимальна температура повітря вдень +31 градус.

Про це повідомляє Укргідрометцентр.

Так, на заході, півночі і в центрі пройдуть дощі. Температура повітря вдень у західних та північних областях буде 23-25 градусів вище нуля.

На сході і півдні країни в цей день без опадів, денна температура повітря до +31 градуса.

У центральному регіоні вдень стовпчики термометрів покажуть +25...+27.

У Києві цього дня температура вдень становитиме до + 24 градусів.