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    Суспільство

    Дощі та спека до +31: прогноз погоди на 25 серпня

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    Західні області накриють дощі з грозами - Дощі та спека до +31: прогноз погоди на 25 серпня
    Західні області накриють дощі з грозами

    Грозові дощі очікуються на заході та півночі країни

    У вівторок, 25 серпня, в Україні місцями пройдуть дощі. Максимальна температура повітря вдень +31 градус.

    Про це повідомляє Укргідрометцентр.

    Так, на заході, півночі і в центрі пройдуть дощі. Температура повітря вдень у західних та північних областях буде 23-25 градусів вище нуля.

    На сході і півдні країни в цей день без опадів, денна температура повітря до +31 градуса.

    У центральному регіоні вдень стовпчики термометрів покажуть +25...+27.

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    У Києві цього дня температура вдень становитиме до + 24 градусів.

    прогноз погоди спека Укргідрометцентр повітря
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