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    На вулицях Києва помітили автомобіль з прикритими поліцейськими номерами (фото)

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    На вулицях Києва помітили автомобіль з прикритими поліцейськими номерами (фото)
    Фото: Київ оперативний

    Водій приховав частину номера папірцем

    У Києві помітили легковий автомобіль з поліцейськими номерами, який «ховався» від камер автоматичної фіксації порушень ПДР. Фото опублікував «Київ оперативний».

    На фото видно, що водій просто закрив чимось частину номера.

    «Дядько з поліції області, в Києві так вже не роблять. Ось потрапите ви патрульним – штраф отримаєте!», – зазначив автор повідомлення.

    Як раніше повідомлялося, у Києві водій влаштував перегони з поліцією.

    Нагадаємо, мережу потішив весільний кортеж з червоних вантажівок у столиці.

    Теги: Київ штраф водій ПДР автомобіль поліція
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    На вулицях Києва помітили автомобіль з прикритими поліцейськими номерами (фото)