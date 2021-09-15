На вулицях Києва помітили автомобіль з прикритими поліцейськими номерами (фото)
Фото: Київ оперативний
Водій приховав частину номера папірцем
У Києві помітили легковий автомобіль з поліцейськими номерами, який «ховався» від камер автоматичної фіксації порушень ПДР. Фото опублікував «Київ оперативний».
На фото видно, що водій просто закрив чимось частину номера.
«Дядько з поліції області, в Києві так вже не роблять. Ось потрапите ви патрульним – штраф отримаєте!», – зазначив автор повідомлення.
Як раніше повідомлялося, у Києві водій влаштував перегони з поліцією.
Нагадаємо, мережу потішив весільний кортеж з червоних вантажівок у столиці.