На вулицях Києва помітили автомобіль з прикритими поліцейськими номерами (фото)

Водій приховав частину номера папірцем

У Києві помітили легковий автомобіль з поліцейськими номерами, який «ховався» від камер автоматичної фіксації порушень ПДР. Фото опублікував «Київ оперативний».

На фото видно, що водій просто закрив чимось частину номера.

«Дядько з поліції області, в Києві так вже не роблять. Ось потрапите ви патрульним – штраф отримаєте!», – зазначив автор повідомлення.

Як раніше повідомлялося, у Києві водій влаштував перегони з поліцією.

Нагадаємо, мережу потішив весільний кортеж з червоних вантажівок у столиці.