Під Києвом вантажівка з піском провалився в газовий люк (фото)

Машину дістали за допомогою екскаватора-навантажувача

Під Києвом у селі Чабани на вулиці Машинобудівників, 6 вантажівка з піском провалилась та застрягла в газопровідній магістралі. Про це інформує «Київська служба порятунку».

Надзвичайна подія сталася близько 23 години у вівторок, 14 вересня. Рятувальники КАРС за допомогою екскаватора-навантажувача дістали самоскид із піском з пастки.

Щоб попередити ймовірний витік газу, фахівці служби допомогли працівникам аварійної газової служби 104 обстежити магістраль.

Пошкоджень мережі не виявлено.

Як раніше повідомлялося, на Київщині рятувальники із вузького підземного колектора витягли коня.