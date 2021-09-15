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    Під Києвом вантажівка з піском провалився в газовий люк (фото)

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    Під Києвом вантажівка з піском провалився в газовий люк (фото)
    Фото: Київська служба порятунку

    Машину дістали за допомогою екскаватора-навантажувача

    Під Києвом у селі Чабани на вулиці Машинобудівників, 6 вантажівка з піском провалилась та застрягла в газопровідній магістралі. Про це інформує «Київська служба порятунку».

    Надзвичайна подія сталася близько 23 години у вівторок, 14 вересня. Рятувальники КАРС за допомогою екскаватора-навантажувача дістали самоскид із піском з пастки.

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    Під Києвом вантажівка з піском провалився в газовий люк (фото)
    Під Києвом вантажівка з піском провалився в газовий люк (фото)
    Під Києвом вантажівка з піском провалився в газовий люк (фото)
    Під Києвом вантажівка з піском провалився в газовий люк (фото)
    Під Києвом вантажівка з піском провалився в газовий люк (фото)
    Під Києвом вантажівка з піском провалився в газовий люк (фото)
    Під Києвом вантажівка з піском провалився в газовий люк (фото)
    Під Києвом вантажівка з піском провалився в газовий люк (фото)
    Під Києвом вантажівка з піском провалився в газовий люк (фото)

    Щоб попередити ймовірний витік газу, фахівці служби допомогли працівникам аварійної газової служби 104 обстежити магістраль.

    Пошкоджень мережі не виявлено.

    Як раніше повідомлялося, на Київщині рятувальники із вузького підземного колектора витягли коня.

    Теги: вантажівки Київщина автомобіль аварія рятувальники
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    Під Києвом вантажівка з піском провалився в газовий люк (фото)