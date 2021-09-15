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    На Київщині у Чупирі перекрита дорога: поліція розслідує незаконне вивезення зерна

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    На Київщині у Чупирі перекрита дорога: поліція розслідує незаконне вивезення зерна
    Фото: поліція Київщини

    Вісім чоловіків намагалися вивезти зерно із сільгосппідприємства

    На Київщині у Чупирі із сільгосппідприємства невідомі вивозили зерно. Люди перекрили дорогу та повідомили про подію в поліцію. Про це повідомляє пресслужба поліції Київщини.

    «Сьогодні (14 вересня – ред.) зранку до поліції надійшло повідомлення про те, що з території одного із підприємств вивозять зернову продукцію. Про це до Білоцерківського районного управління поліції повідомила працівник фірми. На місце події одразу прибула група реагування патрульної поліції. Правоохоронці виявили, що поблизу організації дорога перекрита автомобілями», – йдеться у повідомленні.

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    На Київщині у Чупирі перекрита дорога: поліція розслідує незаконне вивезення зерна
    На Київщині у Чупирі перекрита дорога: поліція розслідує незаконне вивезення зерна
    На Київщині у Чупирі перекрита дорога: поліція розслідує незаконне вивезення зерна
    На Київщині у Чупирі перекрита дорога: поліція розслідує незаконне вивезення зерна

    Як уточнюється, заявниця поінформувала про те, що вісім невідомих їй чоловіків здійснюють тиск на директора фірми та примусово вивозять зерно з території.

    Наразі працівники слідчо-оперативної групи працюють на місці та з’ясовують всі обставини та причини виникнення конфлікту.

    Нагадаємо, на Київщині чиновників Міноборони спіймали на торгівлі відомчими землями.

    Як раніше повідомлялося, на Київщині поліція викрила осіб, які перетворили 10 гектарів поля на сміттєвий полігон.

    Теги: зерно Київщина поліція
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    На Київщині у Чупирі перекрита дорога: поліція розслідує незаконне вивезення зерна