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    На заправці під Києвом сталася стрілянина, є постраждалий

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    <p>Стан постраждалого невідомий</p> <div></div> - На заправці під Києвом сталася стрілянина, є постраждалий

    Стан постраждалого невідомий

    Фото: kiev.informator.ua

    Нападник зник

    Вранці 24 лютого в селі Стоянка Київської області почалася стрілянина. Конфлікт на парковці біля заправки KLO переріс в перестрілку. В результаті інциденту постраждала одна людина.

    Зробивши кілька пострілів, нападник зник.

    На місці події працювали співробітники лабораторії, слідчо-оперативної групи і патрульної поліції. Постраждалого забрала карета швидкої допомоги. За словами очевидців, в конфлікті, який спричинив за собою стрілянину, брали участь дві особи. Стрілок відразу ж зник.

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    На заправці під Києвом сталася стрілянина, є постраждалий
    На заправці під Києвом сталася стрілянина, є постраждалий
    На заправці під Києвом сталася стрілянина, є постраждалий
    На заправці під Києвом сталася стрілянина, є постраждалий
    На заправці під Києвом сталася стрілянина, є постраждалий
    На заправці під Києвом сталася стрілянина, є постраждалий
    Фото: kiev.informator.ua

    Співробітники поліції відмовилися давати будь-які коментарі, однак підтвердили, що стрілянина була, і що постраждала людина. Стан потерпілого на даний момент невідомий. Причину конфлікту і особу нападника належить встановити слідству.

    Джерело: Інформатор

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