На заправці під Києвом сталася стрілянина, є постраждалий
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Стан постраждалого невідомий
Нападник зник
Вранці 24 лютого в селі Стоянка Київської області почалася стрілянина. Конфлікт на парковці біля заправки KLO переріс в перестрілку. В результаті інциденту постраждала одна людина.
Зробивши кілька пострілів, нападник зник.
На місці події працювали співробітники лабораторії, слідчо-оперативної групи і патрульної поліції. Постраждалого забрала карета швидкої допомоги. За словами очевидців, в конфлікті, який спричинив за собою стрілянину, брали участь дві особи. Стрілок відразу ж зник.
Співробітники поліції відмовилися давати будь-які коментарі, однак підтвердили, що стрілянина була, і що постраждала людина. Стан потерпілого на даний момент невідомий. Причину конфлікту і особу нападника належить встановити слідству.
Джерело: Інформатор