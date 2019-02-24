На заправці під Києвом сталася стрілянина, є постраждалий



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Стан постраждалого невідомий Фото: kiev.informator.ua

Нападник зник

Вранці 24 лютого в селі Стоянка Київської області почалася стрілянина. Конфлікт на парковці біля заправки KLO переріс в перестрілку. В результаті інциденту постраждала одна людина.

Зробивши кілька пострілів, нападник зник.

На місці події працювали співробітники лабораторії, слідчо-оперативної групи і патрульної поліції. Постраждалого забрала карета швидкої допомоги. За словами очевидців, в конфлікті, який спричинив за собою стрілянину, брали участь дві особи. Стрілок відразу ж зник.

Співробітники поліції відмовилися давати будь-які коментарі, однак підтвердили, що стрілянина була, і що постраждала людина. Стан потерпілого на даний момент невідомий. Причину конфлікту і особу нападника належить встановити слідству.

Джерело: Інформатор